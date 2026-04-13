Rheinmetall і Destinus об’єднуються для виробництва ракет

Спільне підприємство планують запустити після схвалення регуляторів вже цього року.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та нідерландська компанія Destinus домовилися про створення спільного підприємства для виробництва ракетних систем.

Про це повідомляється на сайті Rheinmetall.

Нову компанію під назвою Rheinmetall Destinus Strike Systems планують запустити у другій половині 2026 року після погодження регуляторів. Rheinmetall володітиме 51% підприємства, Destinus - 49%.

Підприємство займатиметься виробництвом, продажем і постачанням сучасних ракетних систем, зокрема крилатих ракет і балістичної ракетної артилерії.

У компаніях заявили, що об’єднання досвіду дозволить масштабувати виробництво та пришвидшити постачання озброєнь для європейських і союзницьких армій.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що Європа має нарощувати промислову базу оборонних систем.

У Destinus додали, що сучасні конфлікти показали зростання попиту на масове виробництво ракет і зміну підходів до оборонної індустрії.