Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Rheinmetall і Destinus об’єднуються для виробництва ракет

13 квітня 2026, 19:42
Rheinmetall і Destinus об’єднуються для виробництва ракет
Фото з відкритих джерел
Спільне підприємство планують запустити після схвалення регуляторів вже цього року.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та нідерландська компанія Destinus домовилися про створення спільного підприємства для виробництва ракетних систем.

Про це повідомляється на сайті Rheinmetall.

Нову компанію під назвою Rheinmetall Destinus Strike Systems планують запустити у другій половині 2026 року після погодження регуляторів. Rheinmetall володітиме 51% підприємства, Destinus - 49%.

Підприємство займатиметься виробництвом, продажем і постачанням сучасних ракетних систем, зокрема крилатих ракет і балістичної ракетної артилерії.

У компаніях заявили, що об’єднання досвіду дозволить масштабувати виробництво та пришвидшити постачання озброєнь для європейських і союзницьких армій.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер наголосив, що Європа має нарощувати промислову базу оборонних систем.

У Destinus додали, що сучасні конфлікти показали зростання попиту на масове виробництво ракет і зміну підходів до оборонної індустрії.

 
© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється