"Переломний момент: бомба і холодна війна". Серіал Netflix запитує, чи не відновив путін холодну війну, або чи закінчувалася вона взагалі – Rolling Stone

Серіал "Переломний момент: бомба і холодна війна" – розмови з усіма, від Деніела Еллсберга до Володимира Зеленського, про силу росії та про те, що вона може означати для світу. У культовому американському журналі, присвяченому сучасному мистецтву, Rolling Stone вийшла рецензія на новий багатосерійний документальний серіал Netflix, присвячений Холодній війні. Він розповідає історію від створення ядерної зброї до нинішнього вторгнення путіна в Україну. Автор рецензії вважає, що цей серіал робить людину розумнішою після його перегляду, дає розуміння ситуації та демонструє як загрози путіна, так і його схожість на Сталіна.

Нагорода за влучний вибір часу дістається Netflix. Після неминучої коронації Оппенгеймера на "Оскарі" в неділю ввечері, фільму про стражденного батька атомної бомби і світ, який він допоміг створити, мега-стрімінговий сервіс видав документальний серіал "Переломний момент: бомба і холодна війна". Цей серіал включає в себе докладний опис подій, що передували Мангеттенському проєкту, атомним випробуванням в Лос-Аламосі, знищенню Хіросіми і Нагасакі та гонці озброєнь, яка визначила другу половину ХХ століття, – розповідає Rolling Stone.

Але, на думку автора рецензії, "Переломний момент" – це набагато більше, ніж документальний глянець на найоскароносніший фільм року. Це вичерпний, надзвичайно амбітний, дев'ятисерійний, десятигодинний серіал, який охоплює Холодну війну від початку (російська революція) до кінця (російське вторгнення в Україну). Чи закінчувалася вона взагалі? Як сказав у серіалі журналіст з питань національної безпеки Гарретт Графф: "Якщо ви відкриєте газету в будь-який день, то побачите, що ми все ще живемо з наслідками холодної війни". Холодна війна, можливо, завершилася з падінням Берлінської стіни в 1989 році і початком перебудови, наголошую автор рецензії, але вона відродилася після того, як путін реанімував агресивний націоналістичний дух країни, коли він був обраний президентом росії в останній день 1999 року.

На думку автора, як би ви не визначали параметри Холодної війни, "Переломний момент" – це могутній подвиг історичної документалістики. Режисер Брайан Кнаппенбергер, який також зняв "Переломний момент: 9/11" і "Війна з тероризмом" для Netflix, поєднує правдивість і ретельність частин "Фронтиру" зі стилем (і, судячи з усього, бюджетом) великого документального релізу. (Серед виконавчих продюсерів – багаторічний продюсер "Лінії фронту" Лоуелл Бергман).

У ньому є все – від викривача документів Пентагону Деніела Еллсберга, у якого режисери брали інтерв'ю і який помер минулого року, до президента України Володимира Зеленського, який зробив перерву в боротьбі з росією, щоб сісти перед камерами і повторити те, що він говорив протягом двох років: що він ніколи не хотів війни, але не збирається складати зброю і здаватися. Він звільняє місце для видатних істориків та авторів, серед яких Графф, Мері Еліс Саротт ("Крах") та Стівен Кінзер ("Повалення").

Мабуть, найважливіше, що ця документальна стрічка дає зрозуміти, що можливість ядерної війни все ще дуже жива, особливо з урахуванням того, що путін останнім часом використовує кожну можливість, щоб нагадати світові, що він розгорне ядерну зброю, якщо і коли йому заманеться. Редактор журналу Bulletin of Atomic Scientists Елізабет Івз ставить це питання таким чином: "Чи є ядерна війна малоймовірною? Звичайно, але якщо ми будемо зберігати зброю, ймовірність все одно буде".

Це серіал, вважають журналісти Rolling Stone, який змушує вас почуватися розумнішим після його перегляду. Тут в одному місці зібрані докладні розповіді про криваве становлення Сталіна; розстріл Розенбергів; лихоліття маккартизму; шибеницький гумор доктора Стренджлава (який Еллсберг, відчуваючи, що йому не пощастило, нахабно називає "документальним"); затоку Свиней та Карибську кризу (пам'ятайте, діти, пригніться і ховайтеся); створення ЦРУ, яке спонсорувало криваві перевороти в Ірані та Гватемалі, серед іншого, використовуючи саму можливість комуністичної експансії як виправдання. У "Переломному моменті" чітко показано, що обидві наддержави зробили чимало брудних справ часів холодної війни, і жодна з них не була дешевою.

Він також пов'язує минуле з теперішнім у спосіб, який має змусити кожного замислитися. Як наголошує автор, коли росія використовує інтернет для розпалювання інакомислення серед американських виборців, вона грає за старими правилами КДБ і ЦРУ, які завдали чимало. Серіал вправно ілюструє, що презирство путіна до демократії і його прагнення перенести росію в новий безжалісний золотий вік, придушити інакомислення і залишитися при владі на невизначений термін, слідує моделі, яка має більше спільного зі Сталіним, ніж, скажімо, з Брежнєвим. Він сповнений рішучості зробити росію знову великою. Не дивно, що Дональд Трамп є його фанатом.

"Переломний момент: бомба і холодна війна" є прекрасним доповненням до іншої нещодавньої якісної пропозиції Netflix – "Ейнштейн і бомба". Але це була закуска. А тут – вечеря з дев'яти страв. У Netflix є вплив і гроші, щоб робити такі речі частіше. Сподіваюся, вони продовжать це робити, завершує репортер Rolling Stone Кріс Вогнар.

Джерело: Rolling Stone