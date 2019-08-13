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Після ядерного вибуху у Путіна заявили, що виграють гонку озброєнь у США

Пєсков назвав загибель співробітників під час випробування ядерної зброї "героїчною"
У Кремлі похвалилися тим, що випереджають США у сфері розробки ядерного озброєння на тлі вибуху під Сєвєродвінськом, який призвів до суттєвого підвищення рівня радіації.
Після ядерного вибуху у Путіна заявили, що виграють гонку озброєнь у США Фото: EPA/UPG

"Організація, яка проводила випробування, вже зробила заяву з цього приводу, вони пояснили причини аварії, що сталася під час випробувань", - цитує слова Дмитра Пєскова агентство "ТАСС".

У державній російській компанії "Росатом" заявили, що загоряння та вибух під Сєвєродвінськом 8 серпня стався під час випробування ракети на морській платформі.

Аварія призвела до загибелі п'яти осіб та значного підвищення рівня радіації.

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на події в Росії, заявив у своєму Twitter, що США "багато чому вчаться від невдалого ракетного вибуху в Росії", і додав, що "у нас є схожі, хоча і більш досконалі технології".

Пєсков у вівторок заявив, що США, хоч і витрачають на питання оборони більше грошей, ніж усі держави світу, але відстають від Росії.

Він також сказав, що Путін неодноразово говорив, що "російські розробки в цій галузі поки значно випереджають рівень, якого вдалося досягти іншим країнам, і є досить унікальними".

Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.

Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.

Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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