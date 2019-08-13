Після ядерного вибуху у Путіна заявили, що виграють гонку озброєнь у США
"Організація, яка проводила випробування, вже зробила заяву з цього приводу, вони пояснили причини аварії, що сталася під час випробувань", - цитує слова Дмитра Пєскова агентство "ТАСС".
У державній російській компанії "Росатом" заявили, що загоряння та вибух під Сєвєродвінськом 8 серпня стався під час випробування ракети на морській платформі.
Аварія призвела до загибелі п'яти осіб та значного підвищення рівня радіації.
Президент США Дональд Трамп, реагуючи на події в Росії, заявив у своєму Twitter, що США "багато чому вчаться від невдалого ракетного вибуху в Росії", і додав, що "у нас є схожі, хоча і більш досконалі технології".
Пєсков у вівторок заявив, що США, хоч і витрачають на питання оборони більше грошей, ніж усі держави світу, але відстають від Росії.
Він також сказав, що Путін неодноразово говорив, що "російські розробки в цій галузі поки значно випереджають рівень, якого вдалося досягти іншим країнам, і є досить унікальними".
Нагадаємо, що Сполучені Штати 2 серпня офіційно вийшли із договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
Це був один із ключових договорів Холодної війни, який стримував загрозу ядерного конфлікту в світі. Угода між США та СРСР діяла понад 30 років.
Угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності Радянський союз і Штати підписали 8 грудня 1987 року у ході зустрічі Михайла Горбачова та Рональда Рейгана у Вашингтоні. Ця угода вперше в історії дозволила ліквідувати цілий клас озброєнь. Сторони зобов'язалися знищити усі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої та малої дальності (з радіусом дії 500 до 5000 км), а також не виробляти, не випробовувати і не розгортати такі ракети в майбутньому. Усе для того, щоби запобігти можливій загрозі ядерної війни.
Крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн