У Росії визнали перевищення радіаційного фону після вибуху біля Архангельська
Водночас повідомляється, що опубліковані дані тільки по зовнішньому гамма-фону, даних по вимірах випадінь радіонуклідів немає, інформує "Громадське".
"8 серпня Архангельською територіальною системою АСКРО в 6 з 8 пунктів Северодвінська зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання в 4-16 разів у порівнянні з фоновими значеннями ПАЕД для даної території", - повідомив начальник Управління Росгідромету Юрій Пєшков.
Так, середнє значення фону для Северодвінська становить 0,11 мкЗв/год. Після різкого стрибка значення стали зменшуватися, і згодом радіаційний фон в місті нормалізувався і становив від 0,13 до 0,16 мкЗв/год. В Архангельську перевищень ПАЕД в цей день зафіксовано не було.
Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.
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