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У Росії визнали перевищення радіаційного фону після вибуху біля Архангельська

Середнє значення фону для Северодвінська становить 0,11 мкЗв/год
Росприроднагляд з посиланням на північне Управління гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища оголосив результати дослідження стану радіаційного фону в у місті Северодвінськ Архангельської області РФ в день вибуху під час випробувань на військовому полігоні. Дослідження показали, що доза гамма-випромінювання була перевищена в 4-16 разів.
У Росії визнали перевищення радіаційного фону після вибуху біля Архангельська Фото: afp.com

Водночас повідомляється, що опубліковані дані тільки по зовнішньому гамма-фону, даних по вимірах випадінь радіонуклідів немає, інформує "Громадське".

"8 серпня Архангельською територіальною системою АСКРО в 6 з 8 пунктів Северодвінська зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання в 4-16 разів у порівнянні з фоновими значеннями ПАЕД для даної території", - повідомив начальник Управління Росгідромету Юрій Пєшков.

Так, середнє значення фону для Северодвінська становить 0,11 мкЗв/год. Після різкого стрибка значення стали зменшуватися, і згодом радіаційний фон в місті нормалізувався і становив від 0,13 до 0,16 мкЗв/год. В Архангельську перевищень ПАЕД в цей день зафіксовано не було.

Нагадаємо, що на військовому полігоні на півночі Росії стався вибух під час випробування рідинної реактивної рухової установки.

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