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НАТО не вдалося погодити перші з часів холодної війни оборонні плани через Туреччину - Reuters

16 червня 2023, 20:23
НАТО не вдалося погодити перші з часів холодної війни оборонні плани через Туреччину - Reuters
Джерело: ua.news
Туреччина заблокувала оборонні плани НАТО на випадок війни з рф.
Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі не змогли узгодити перші після закінчення Холодної війни оборонні плани Альянсу, які вирішили скласти на випадок війни з росією.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.
Так, один дипломат НАТО заявив, що Туреччина заблокувала рішення через формулювання географічного розташування, зокрема стосовно Кіпру. На його думку, ще є можливість знайти рішення до саміту НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі.
"Хоча регіональні плани не були офіційно схвалені сьогодні, ми очікуємо, що ці плани будуть серед результатів Вільнюського саміту у липні", — сказав також високопоставлений чиновник з США.
Так звані регіональні плани охоплюють тисячі сторінок секретних військових планів, які детально описуватимуть, як Альянс відповість на атаку рф. Досі Альянс не вбачав потреби у широкомасштабних оборонних планах протягом десятиліть, оскільки вів менші війни в Афганістані та Іраку та був упевнений, що пострадянська рф більше не становить екзистенційної загрози. Та з огляду на війну, що нині точиться у центрі Європі, на території України, і є найкривавішою з 1945 року, НАТО вважає за необхідне спланувати дії задовго до того, як може виникнути конфлікт. НАТО також надасть країнам настанови щодо модернізації їхніх сил та матеріально-технічного забезпечення.
ТуреччинаНАТОХолодна війнавійна в Україніросія окупанти

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