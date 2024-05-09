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ПОЛІТИКА

ЄС використає прибуток від заморожених російських активів для озброєння України – FT

09 травня 2024, 08:10
ЄС використає прибуток від заморожених російських активів для озброєння України – FT
Очікується, що центральний депозитарій цінних паперів Бельгії Euroclear почне переказувати гроші в липні.

Країни ЄС погодилися використати приблизно три мільярди євро прибутку, отриманого від заморожених державних активів росії, для спільної закупівлі зброї для України.

Про це пише Financial Times.

Укладена в середу  27 послами угода спрямована лише на прибуток центрального депозитарію цінних паперів Бельгії Euroclear, де зберігаються близько 190 мільярдів євро активів російського центрального банку, які були заморожені після вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Європейська комісія очікує, що Euroclear передаватиме близько 3 мільярдів євро на рік, які раз на два роки перераховуватимуться у фонди блоку, а перша виплата очікується вже у липні.

Такий захід застосовуватиметься до прибутку, який Euroclear починає нараховувати з середини лютого 2024 року. 90% прибутку буде спрямовано на закупівлю озброєння та військової техніки для Сил оборони України, а решта 10% – на відновлення. Це послаблює занепокоєння нейтральних у військовому відношенні країн ЄС – Австрії, Мальти, Кіпру та Ірландії, які хочуть отримати частку прибутку для фінансування невійськових цілей.

Підготовка до цього кроку тривала декілька місяців. Раніше члени ЄС, включаючи Німеччину, Італію та Францію, відхилили підтримані США вимоги України щодо конфіскації близько 260 мільярдів євро заморожених російських державних активів. Берлін, Париж і Рим заявили, що такий радикальний крок може мати юридичні та фінансові наслідки.

Пропозиція США щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій, забезпечених майбутнім прибутком від заморожених активів мала б принести Києву більше грошей, проте країни ЄС розвжили, що цей план  є занадто складним і тривалим, в той час, як пріоритетом має бути швидке надходження грошей в Україну.

З моменту вторгнення росії у лютому 2022 року Euroclear отримав близько 5 мільярдів євро чистого прибутку від російських активів. Прибуток, отриманий депозитарієм до середини лютого цього року, залишиться в Euroclear і служитиме буфером проти судових позовів. Euroclear також утримуватиме 0,3 відсотка майбутніх прибутків як заохочувальну плату та тимчасово утримуватиме 10 відсотків з міркувань фінансової стабільності. Згодом ці кошти будуть передані ЄС.

Бельгія, яка стягує 25-відсотковий корпоративний податок, заробила близько 1,6 мільярда євро з початку війни на прибутках Euroclear, пов’язаних з російськими активами. Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що його країна направила ці доходи "на витрати, пов'язані з Україною".

Очікується, що цього року податкові надходження від Euroclear, пов’язані з російськими активами, зростуть до 1,7 мільярда євро, з яких 1 мільярд євро буде виділено на військову допомогу Києву. Після тиску з боку США та інших країн-членів ЄС, щоб вони відмовилися від цього податкового доходу, Бельгія заявила, що вона відкрита для "добровільної домовленості" з ЄС і партнерами з G7 щодо корпоративних податкових надходжень від прибутку від російських активів з 2025 року. Де Кроо сказав, що це має бути зроблено "спільно з партнерами з ЄС і G7, які також володіють такими активами", і що це могло б "суттєво посилити та підтримати нашу фінансову підтримку Україні та допомогти їм виграти цю війну".

Євросоюзозброєннявійна в Українізаморожені активи рф

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