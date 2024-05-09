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ПОЛІТИКА

Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС вирішить продовольчу проблему

09 травня 2024, 11:04
Міністр закордонних справ Португалії заявив, що вступ України до ЄС вирішить продовольчу проблему
Джерело: pixabay
Він наголосив на "стратегічній важливості вступу України".

Вступ України до ЄС має фундаментальне значення для Португалії. Зокрема, це дасть змогу вирішити продовольчу проблему.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, повідомляє  Euractiv.

"Позиція португальського уряду щодо розширення вельми сприятлива зі стратегічних причин, і з цієї причини в нього немає тієї стриманості або небажання, які були у попереднього уряду", - заявив він.

Міністр заявив, що вступ України дасть змогу вирішити продовольчу проблему.

Він наголосив на "стратегічній важливості вступу України", але водночас визнавши, що у фермерів буде "багато проблем" і тому їм доведеться виплачувати компенсації.

"Це стосується Молдови, це стосується Балканів, це стосується Грузії", - додав він, кажучи про інші країни-кандидати, до яких наразі належать Албанія, Боснія-Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Туреччина, Україна, Молдова і Грузія.

З грудня 2023 року, коли лідери ЄС на саміті в Брюсселі дали добро на початок переговорів про вступ України, відбулося багато важливих подій, але офіційно ці переговори ще не почалися.

ПортугаліяЄвросоюзУкраїна

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