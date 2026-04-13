Попри зміни, вона залишається пов’язаною з москвою.

Естонська православна церква, пов’язана з Московським патріархатом, попри зміну назви та статуту, фактично залишається під впливом росії.

Про це йдеться у звіті естонської служби безпеки Kaitsepolitseiamet.

У розвідці зазначають, що структура й надалі пов’язана з російською православною церквою, яка, за оцінками спецслужб, співпрацює з російською владою та використовується як інструмент впливу.

Попри спроби продемонструвати незалежність, реальне управління церквою, за даними звіту, здійснюється з росії, зокрема через церковні структури, підконтрольні патріарху Кирилу Гундяєву.

Також зазначається, що формальним керівником залишається митрополит Євгеній, який є громадянином рф і раніше залишив Естонію з міркувань безпеки.

У спецслужбі наголошують, що москва використовує релігійні інституції як інструмент політичного впливу, зокрема на тлі війни проти України.