Церква в Естонії досі під впливом рф – розвідка
Естонська православна церква, пов’язана з Московським патріархатом, попри зміну назви та статуту, фактично залишається під впливом росії.
Про це йдеться у звіті естонської служби безпеки Kaitsepolitseiamet.
У розвідці зазначають, що структура й надалі пов’язана з російською православною церквою, яка, за оцінками спецслужб, співпрацює з російською владою та використовується як інструмент впливу.
Попри спроби продемонструвати незалежність, реальне управління церквою, за даними звіту, здійснюється з росії, зокрема через церковні структури, підконтрольні патріарху Кирилу Гундяєву.
Також зазначається, що формальним керівником залишається митрополит Євгеній, який є громадянином рф і раніше залишив Естонію з міркувань безпеки.
У спецслужбі наголошують, що москва використовує релігійні інституції як інструмент політичного впливу, зокрема на тлі війни проти України.