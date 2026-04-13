Матеріали:
Ексглава ЦРУ закликав обговорити 25-ту поправку щодо Трампа

13 квітня 2026, 20:13
Бреннан назвав президента США "неврівноваженим".

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан різко розкритикував президента США Дональд Трамп, назвавши його "неврівноваженим" та заявив про необхідність розгляду механізмів його відсторонення.

Про це він сказав в ефірі MS NOW.

Бреннан стверджує, що поведінка Трампа викликає занепокоєння і, на його думку, може бути підставою для застосування 25-ї поправки до Конституції США, яка передбачає процедуру усунення президента у разі його недієздатності.

"Його дії викликають занепокоєння… це саме той випадок, для якого, як мені здається, і була написана 25-та поправка", заявив Бреннан.

Він також звинуватив Трампа у поширенні дезінформації та заявив, що його висловлювання щодо зовнішньої політики, зокрема війни з Іраном, є спотворенням фактів.

Зазначимо, що 25-та поправка до Конституції США передбачає можливість тимчасового усунення президента за рішенням віцепрезидента та більшості членів уряду, яке має бути підтверджене Конгресом.

Нагадаємо, що сьогодні Трамп висунув низку звинувачень Леву XIV

 
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється