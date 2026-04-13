Ексглава ЦРУ закликав обговорити 25-ту поправку щодо Трампа
Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан різко розкритикував президента США Дональд Трамп, назвавши його "неврівноваженим" та заявив про необхідність розгляду механізмів його відсторонення.
Про це він сказав в ефірі MS NOW.
Бреннан стверджує, що поведінка Трампа викликає занепокоєння і, на його думку, може бути підставою для застосування 25-ї поправки до Конституції США, яка передбачає процедуру усунення президента у разі його недієздатності.
"Його дії викликають занепокоєння… це саме той випадок, для якого, як мені здається, і була написана 25-та поправка", – заявив Бреннан.
Він також звинуватив Трампа у поширенні дезінформації та заявив, що його висловлювання щодо зовнішньої політики, зокрема війни з Іраном, є спотворенням фактів.
Зазначимо, що 25-та поправка до Конституції США передбачає можливість тимчасового усунення президента за рішенням віцепрезидента та більшості членів уряду, яке має бути підтверджене Конгресом.
