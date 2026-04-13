Хто такий Петер Мадяр: що відомо про нового лідера Угорщини
13 квітня 2026, 14:23
iPress зібрав головні факти про переможця на парламентських виборах в Угорщині.
Ще рік тому Петер Мадяр був майже невідомий широкій публіці та працював у державних структурах, пов’язаних із владою. Тепер же його політична сила "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах, а сам він, імовірно, стане главою уряду Угорщини.
Його стрімкий політичний підйом розпочався у 2024 році після скандалу навколо президентського помилування у справі про приховування сексуального насильства над дітьми. На хвилі суспільного обурення Мадяр відмежувався від правлячої еліти, залишив державні посади й перейшов до відкритої критики системи. Спершу він заснував громадський рух, який організував масштабні антиурядові акції протесту, а згодом очолив політичну партію "Тиса". Уже на виборах до Європарламенту 2024 року ця сила посіла друге місце, здобувши майже 30% підтримки виборців і сім депутатських мандатів.
Менш ніж за рік Мадяр перетворився на ключового опонента Віктора Орбана. Досвід роботи в державних структурах дає йому змогу позиціонувати себе як політика, що добре розуміється на механізмах влади.
Мадяр народився у родині юристів у 1981 році, є юристом за фахом. Він колишній член правлячої партії "Фідес", але вийшов з неї, назвавши її корумпованою, та заснував власну партію "Тиса". Працював у раді директорів державних фірм, а згодом був направлений до Брюсселя дипломатом.
Був одружений і має трьох синів, але розлучився у 2023 році. Його дружина, Юдіт Варга, була призначена міністром юстиції у 2019 році, але у 2023 році пішла у відставку через скандал щодо щодо статевого насильства і прикриття фігурантів правлячої партією.
Водночас його позиція щодо війни залишається обережною. Він підтримує Україну гуманітарно, але виступає проти відправлення угорських військ чи зброї. Так, Мадяр відвідав Київ у липні 2024-го – невдовзі після російського ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". Політик тоді привіз зібрану його партією гуманітарну допомогу. Він також критикував часті зустрічі Віктора Орбана з російським лідером путіним, назвавши їх "поїздками одного диктатора до іншого диктатора".
Аналітики вважають, що Мадяр може розблокувати для України виділення 90 мільярдів євро допомоги ЄС на 2026–2027 роки, вето на які наклав Орбан. У питанні росії Мадяр хоче відбудувати прозахідну орієнтацію Угорщини, але також збудувати "прагматичні відносини" з москвою.