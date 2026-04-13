Хто такий Петер Мадяр: що відомо про нового лідера Угорщини

iPress зібрав головні факти про переможця на парламентських виборах в Угорщині.

Ще рік тому Петер Мадяр був майже невідомий широкій публіці та працював у державних структурах, пов’язаних із владою. Тепер же його політична сила "Тиса" здобуває перемогу на парламентських виборах, а сам він, імовірно, стане главою уряду Угорщини.

Його стрімкий політичний підйом розпочався у 2024 році після скандалу навколо президентського помилування у справі про приховування сексуального насильства над дітьми. На хвилі суспільного обурення Мадяр відмежувався від правлячої еліти, залишив державні посади й перейшов до відкритої критики системи. Спершу він заснував громадський рух, який організував масштабні антиурядові акції протесту, а згодом очолив політичну партію "Тиса". Уже на виборах до Європарламенту 2024 року ця сила посіла друге місце, здобувши майже 30% підтримки виборців і сім депутатських мандатів.

Менш ніж за рік Мадяр перетворився на ключового опонента Віктора Орбана. Досвід роботи в державних структурах дає йому змогу позиціонувати себе як політика, що добре розуміється на механізмах влади. Мадяр народився у родині юристів у 1981 році, є юристом за фахом. Він колишній член правлячої партії "Фідес", але вийшов з неї, назвавши її корумпованою, та заснував власну партію "Тиса". Працював у раді директорів державних фірм, а згодом був направлений до Брюсселя дипломатом. Був одружений і має трьох синів, але розлучився у 2023 році. Його дружина, Юдіт Варга, була призначена міністром юстиції у 2019 році, але у 2023 році пішла у відставку через скандал щодо щодо статевого насильства і прикриття фігурантів правлячої партією.

Водночас його позиція щодо війни залишається обережною. Він підтримує Україну гуманітарно, але виступає проти відправлення угорських військ чи зброї. Так, Мадяр відвідав Київ у липні 2024-го – невдовзі після російського ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". Політик тоді привіз зібрану його партією гуманітарну допомогу. Він також критикував часті зустрічі Віктора Орбана з російським лідером путіним, назвавши їх "поїздками одного диктатора до іншого диктатора".