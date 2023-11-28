Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер

Почистіть і грубо наріжте 2 цибулини, розігрійте 4 ст.л. оливкової олії у вогнетривкій формі для запікання на помірному вогні, додайте цибулю і дайте їй розм'якнути, регулярно помішуючи.
Наріжте 500 г сосисок чи сардельок невеличкими шматочками, додайте їх до цибулі та дайте їм злегка підрум'янитися, час від часу перевертаючи. Наприкінці додайте 1 ст.л. розмарину, 1 ч.л. насіння фенхелю, 8 ягід ялівцю, якщо любите і якщо є, трохи солі і чорного перцю.
Розріжте навпіл і видаліть серцевину з 2 великих яблук, наріжте їх великими дольками. Додайте їх до сосисок і цибулі у форму і поставте її в духовку. Запікати приблизно 25 хвилин за температури 200оC, поки все не стане шкварчати, а цибуля не набуде блідо-золотистого кольору.
Вистачить на 2-3 порції.
Для запікання найкраще підходять сардельки з пропорційним співвідношенням жиру та пісного м'яса.
Джерело: The Guardian