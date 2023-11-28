Легка вечеря на одну пательню, коли зимно. Запечені сосиски з цибулею та яблуками – Найджел Слейтер

Автор цього рецепту Найджел Слейтер вже 20 років є кулінарним оглядачем Observer. Його кулінарні книги, серед яких "Апетит", "Їж" та "Кухонні щоденники", отримали безліч нагород, а автобіографія "Тост – історія голоду хлопчика" була екранізована BBC Films із Хеленою Бонем Картер та Фредді Хаймором у головних ролях. Ми повелись на цей рецепт, бо він є простим, відкриває простір для подальшої творчості та його можна спростити ще більше, адаптувавши до мультиварки (виконати там режим смаження, а потім – запікати).

Почистіть і грубо наріжте 2 цибулини, розігрійте 4 ст.л. оливкової олії у вогнетривкій формі для запікання на помірному вогні, додайте цибулю і дайте їй розм'якнути, регулярно помішуючи.

Наріжте 500 г сосисок чи сардельок невеличкими шматочками, додайте їх до цибулі та дайте їм злегка підрум'янитися, час від часу перевертаючи. Наприкінці додайте 1 ст.л. розмарину, 1 ч.л. насіння фенхелю, 8 ягід ялівцю, якщо любите і якщо є, трохи солі і чорного перцю.

Розріжте навпіл і видаліть серцевину з 2 великих яблук, наріжте їх великими дольками. Додайте їх до сосисок і цибулі у форму і поставте її в духовку. Запікати приблизно 25 хвилин за температури 200оC, поки все не стане шкварчати, а цибуля не набуде блідо-золотистого кольору.

Вистачить на 2-3 порції.

Для запікання найкраще підходять сардельки з пропорційним співвідношенням жиру та пісного м'яса.

Джерело: The Guardian