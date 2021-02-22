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Безкоштовний інсулін в Україні видаватимуть лише за е-рецептом

За даними НСЗУ, нині в Україні понад 210 тисяч осіб мають цукровий діабет 1-го типу - інсулінозалежний
Українці з 1 липня цього року зможуть отримати інсулін лише за електронними рецептами.
Безкоштовний інсулін в Україні видаватимуть лише за е-рецептом Фото: nar-sredstva.ru

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє Національна служба здоров'я.

"З 1 липня Національна служба здоров’я адмініструватиме програму реімбурсації інсулінів. Ми станемо єдиним платником за програмою. Рецепт на інсуліни буде виключно електронним. А маршрут пацієнта - зрозумілішим", - йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, нині в Україні понад 210 тисяч осіб мають цукровий діабет 1-го типу - інсулінозалежний, або дитячий. Усі вони потребують щоденного введення інсуліну.

На діабет II типу, або інсулінонезалежний, в Україні хворіє близько 1 млн людей.

"Для пацієнтів з діабетом ІІ типу є можливість отримувати необхідні ліки за програмою реімбурсації - безоплатно або з незначною доплатою. На сьогодні в оновленому Реєстрі ліків - 48 лікарських засобів для лікування діабету ІІ типу. З них 23 безоплатні, решта - з незначною доплатою. Отримати ліки можна за електронним рецептом лікаря у аптеці, законтрактованій з НСЗУ", - повідомили у службі.

За даними НСЗУ, в 2020 році лікарі виписали понад 2 млн 400 тис. е-рецептів на ліки від діабету ІІ типу за програмою реімбурсації. Найбільше - на Дніпропетровщині, Харківщині та Львівщині.

Нагадаємо, що антибіотики наступного року відпускатимуть за е-рецептом

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22 02 2021 17:55
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