ЗДОРОВ'Я

Трамп домовився з Pfizer про продаж ліків за зниженими цінами в США

30 вересня 2025, 20:14
Трамп домовився з Pfizer про продаж ліків за зниженими цінами в США
Фото: ap.org
Це означає, що США будуть платити за ліки не більше, ніж інші країни.

Президент США Дональд Трамп заявив сьогодні, 30 вересня, під час звернення з Овального кабінету, що його адміністрація уклала угоду з фармацевтичною компанією Pfizer про продаж її ліків за нижчими цінами.

"Всі нові препарати, що випускаються компанією Pfizer на американський ринок, будуть продаватися за зниженою ціною, що є найвигіднішою для країни", — заявив президент. 

За словами Трампа, Pfizer також гарантуватиме знижені ціни для ліків, які покриваються програмами Medicaid та Medicare.

"Я не можу передати, наскільки це важливо. Цим сміливим кроком ми покінчимо з ерою глобального завищення цін за рахунок американських сімей", — сказав Трамп. 

Раніше повідомлялось, що у Сполучених Штатах вакцину від коронавірусу приберуть з переліку рекомендованих для вагітних жінок і здорових дітей.

