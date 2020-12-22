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Антибіотики наступного року відпускатимуть за е-рецептом - МОЗ

ТАкож МОЗ посилює контроль в умовах діючої нормативно-правової бази
З наступного року деякі ліки, в тому числі антибіотики, будуть відпускатися за електронним рецептом.
Антибіотики наступного року відпускатимуть за е-рецептом - МОЗ Фото: blog.michaeljfox.org

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми вважаємо, що всі антибіотики повинні продаватися за електронним рецептом. Ми розробляємо зараз модуль, плануємо, що з 1 квітня він почне працювати спочатку з інсулінами, препаратами для імуносупресії та нарковмісними препаратами. Наступним кроком уже будуть антибіотики, які продаватимуться виключно за електронним рецептом”,- сказав Степанов.

Також він повідомив, що МОЗ посилює контроль в умовах діючої нормативно-правової бази щодо виписки рецептів, відпуску ліків в аптеках. Зокрема, наприклад, ті рецепти, які нині існують у паперовому вигляді, повинні зберігатися в аптечному закладі протягом року, щоб Держлікслужба в будь-який час могла здійснити перевірку щодо відпуску ліків, у тому числі антибіотиків.

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22 12 2020 12:23
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