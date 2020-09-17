Рада дозволила продавати ліки онлайн
За відповідний закон на пленарному засіданні парламенту 17 вересня проголосували 258 народних депутатів, передає "Громадське".
Згідно з пояснювальною запискою, цей закон має врегулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками й забезпечити захист покупців від ризиків придбати неякісні або фальсифіковані препарати.
Закон також має врегулювати випадки самолікування українців, забезпечити фармацевтичну опіку споживачів та обмежити незаконне втручання сервісів і сторонніх людей у процес доставлення ліків.
Що потрібно аптекам для онлайн-продажів?
Для торгівлі медикаментами онлайн аптеки мають отримати необхідні ліцензії. Вони будуть підтвердженням того, що препарати, які українці замовлятимуть через інтернет, належно зберігаються та перевозяться.
А що з ліків не продаватимуть через інтернет?
Заборона стосуватиметься, зокрема, ліків, які видаються в аптеці за рецептом лікаря. Однак якщо є електронний рецепт, купувати можна.
Медикаменти з наркотичним складом, психотропні речовини й прекурсори також не продаватимуть, якщо у виробника не буде спеціальної ліцензії.
Під забороною також сильнодіючі, отруйні, радіоактивні та імунобіологічні ліки, які заборонено й у звичайних аптеках продавати.
Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ліки будуть забезпечені 2D-кодом, який встановлюватиметься на заводі і буде внесений у комп'ютерну систему. Таким чином, препарати зможуть відстежуватись і це і стане інструментом для боротьби з фальсифікатом.
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