Рада дозволила продавати ліки онлайн

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №3615-1, який унормовує електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, тобто продаж ліків через інтернет.

За відповідний закон на пленарному засіданні парламенту 17 вересня проголосували 258 народних депутатів, передає "Громадське".

Згідно з пояснювальною запискою, цей закон має врегулювати правовідносини у сфері онлайн-торгівлі ліками й забезпечити захист покупців від ризиків придбати неякісні або фальсифіковані препарати.

Закон також має врегулювати випадки самолікування українців, забезпечити фармацевтичну опіку споживачів та обмежити незаконне втручання сервісів і сторонніх людей у процес доставлення ліків.

Що потрібно аптекам для онлайн-продажів?

Для торгівлі медикаментами онлайн аптеки мають отримати необхідні ліцензії. Вони будуть підтвердженням того, що препарати, які українці замовлятимуть через інтернет, належно зберігаються та перевозяться.

А що з ліків не продаватимуть через інтернет?

Заборона стосуватиметься, зокрема, ліків, які видаються в аптеці за рецептом лікаря. Однак якщо є електронний рецепт, купувати можна.

Медикаменти з наркотичним складом, психотропні речовини й прекурсори також не продаватимуть, якщо у виробника не буде спеціальної ліцензії.

Під забороною також сильнодіючі, отруйні, радіоактивні та імунобіологічні ліки, які заборонено й у звичайних аптеках продавати.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ліки будуть забезпечені 2D-кодом, який встановлюватиметься на заводі і буде внесений у комп'ютерну систему. Таким чином, препарати зможуть відстежуватись і це і стане інструментом для боротьби з фальсифікатом.