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В Україні запровадять 2D-кодування ліків

На впровадження кодування може піти від 2 до 2,5 років
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні ліки будуть забезпечені 2D-кодом, який встановлюватиметься на заводі і буде внесений у комп'ютерну систему. Таким чином, препарати зможуть відстежуватись і це і стане інструментом для боротьби з фальсифікатом.
В Україні запровадять 2D-кодування ліків Фото: з вільних джерел

Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу, передає РБК - Україна.

За його словами, ВООЗ оприлюднила данні, згідно з якими до 10% лікарських засобів на ринку України - фальсифіковані.

"Перше, що ми проговорили - запровадження 2D-кодування на наших лікарських засобах, всіх, використовуваних і зареєстрованих в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика", - розповів Степанов.

Також він додав, що на впровадження 2D-кодування може піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії. Першими кодуватимуться ті препарати, які входять до урядової програми "Доступні ліки".

Нагадаємо, що пандемія COVID-19 стала причиною кардинальних змін в усіх галузях всіх країн світу, в першу чергу, в системах охорони здоров'я та фармацевтики.

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24 07 2020 14:40
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