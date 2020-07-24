В Україні запровадять 2D-кодування ліків
Про це Максим Степанов заявив під час брифінгу, передає РБК - Україна.
За його словами, ВООЗ оприлюднила данні, згідно з якими до 10% лікарських засобів на ринку України - фальсифіковані.
"Перше, що ми проговорили - запровадження 2D-кодування на наших лікарських засобах, всіх, використовуваних і зареєстрованих в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика", - розповів Степанов.
Також він додав, що на впровадження 2D-кодування може піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії. Першими кодуватимуться ті препарати, які входять до урядової програми "Доступні ліки".
Нагадаємо, що пандемія COVID-19 стала причиною кардинальних змін в усіх галузях всіх країн світу, в першу чергу, в системах охорони здоров'я та фармацевтики.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції
- ВІДЕО Захоплення заручників у Луцьку: що відомо
- ВІДЕО Карантин у Києві: "плавець із Гідропарку" похвалився закритою справою