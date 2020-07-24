В "Дарниці" розповіли, як COVID-19 вплинув на фармацевтику

Пандемія COVID-19 стала причиною кардинальних змін в усіх галузях всіх країн світу, в першу чергу, в системах охорони здоров'я та фармацевтики.

Про це онлайн конференції Big Pharma Space розповів директор з медичних питань фармацевтичної компанії "Дарниця" Ігор Никифорчин, передає РБК - Україна.

Він підкреслив, що нинішня криза відрізняється від попередніх, в першу чергу тим, що він - не тільки економічний, але й гуманітарний, оскільки розкрив головну проблему ряду країн: неготовність системи охорони здоров'я до такого роду викликів.

"Пандемія COVID оголила ще одну проблему: існуюча система охорони здоров'я виявилася не готова протистояти подібним кризам. Варто очікувати змін моделі фінансування медустанов, процесів державних закупівель ліків. Продовжить розвиватися е-commerce - imagine channel, який розширює доступ до лікування, економить час і гроші, сприяє соціальному дистанціюванню. Доставка ліків буде ставати все більш важливою в умовах наявності коронавірусної інфекції, від якої ми нікуди не дінемося ще в найближчі 2-3 роки", - зазначив Никифорчин.

На його думку, ще однією проблемою, з якою зіткнуться і фармація, і медики після закінчення карантину, стане різке зростання ряду серйозних захворювань, лікування яких через пандемію було фактично відсунуто на другий план через карантинних заходів.

"В Україні реєструється до 200 тисяч інсультів. Це дуже серйозна цифра, яку на цей час не можна порівнювати з захворюваністю COVID-19. Погіршує становище ще той факт, що з-за карантину багато пацієнтів уникають походів до лікаря, і ті захворювання, які можна було б діагностувати і лікувати на ранньому етапі - не лікуються. Відповідно існує серйозний ризик зростання важких ускладнень хронічних захворювань, що в підсумку може призвести до катастрофічних наслідків для здоров'я пацієнтів", - пояснює Никифорчин.

Він додав, що в нових умовах багато країн почали захищати свої внутрішні ринки. В якості прикладу він навів Індію і Китай, які обмежили експорт стратегічних лікарських засобів та активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ).

"Дарниця" створила стратегічний запас сировини до кінця року, для випуску таких важливих медикаментів як засіб для інтенсивної терапії. Завдяки цьому українці та медичні установи не будуть відчувати нестачу в цих препаратах", - підкреслив Никифорчин.

Коментуючи стан українського фармринку, директор з медичних питань "Дарниці" так само заявив, що після короткочасного сплеску попиту на певні категорії ліків - в першу чергу на противірусні препарати в березні, ринок почав просідати. В кінці першого півріччя намітилася тенденція до відновлення ринку, але воно проходить дуже повільно.

Говорячи про прогнози, Никифорчин зазначив, що будь-які компанії, не тільки фармацевтичні, зможуть вижити, швидко трансформуючись і адаптуючись під зміни ринку. Це, на його думку, можна досягти, в першу чергу диджиталізуючи бізнес.

"В умовах пандемії і після неї всім необхідно переосмислення ролі цифрових технологій і диджиталізації бізнес-процесів. Той бізнес, який був орієнтований тільки на роботу face to face, не зможе вижити в нинішніх умовах без революційних змін. Якщо говорити про фармацевтичній індустрії і комунікації в системі охорони здоров'я на рівні "виробник - дистриб'ютор - аптека - лікар або споживач, то тут роль e-commerce буде значно посилена", - підкреслив директор з медичних питань "Дарниці".

Нагадаємо, у вересні 2019 року фармацевтична компанія "Дарниця" провела ребрендинг і заявила про початок процесу масштабної трансформації - зокрема, курсі на діджиталізацію всіх бізнес-процесів і створення міжнародного бренду.

Крім того, компанія успішно провела міграцію своєї ERP-системи в хмару Microsoft Azure, завдяки чому змогла зберегти ефективність бізнес-процесів в умовах карантину. Про успішний досвід співпраці з "Дарницею" написала на своєму сайті компанія Microsoft.

Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.