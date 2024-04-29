Світ не готовий до нової пандемії, процес підвищення потенціалу вже розпочався – ВООЗ

Угода перебуває у розробці з 2021 року.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус заявив про те, що після кількох раундів переговорів наступного тижня буде укладено угоду між державами-членами організації щодо боротьби з пандеміями.

Про це глава агентства охорони здоров'я ООН заявив під час саміту в Ер-Ріяді у неділю, повідомляє Al Arabiya.

За його словами, угода, яка допоможе створити структуру для запобігання, забезпечення готовності та реагування на пандемію, знаходиться у розробці з 2021 року.

"[Це] допоможе нам краще підготуватися і запобігти тому ж, що й COVID", - сказав він.

На глобальному рівні, за словами Гебреєсуса, спостерігається зростання міжурядової співпраці: нагляд за допомогою спільної розвідки, механізм обміну патогенами для досліджень, допомога країнам, які мають можливість перейти до виробництва медичних товарів, а також створення пандемічного фонду, керованого Світовим Банком.

"Головне – це мати зобов'язуючу угоду щодо боротьби з пандемією, яку держави-члени дотримуватимуться. Тому, якщо щось станеться, найкраще цьому запобігти", - сказав голова ВООЗ, додавши: "І саме тому ми нарощуємо потенціал", - цитує його слова видання.

Окремо представник ООН додав, що ліквідація поліомієліту перебуває на "останньому етапі".