ВООЗ уклала історичну угоду для захисту світу від майбутніх пандемій

Серед головних викликів на шляху до укладення пакту були суперечки щодо справедливого розподілу ліків і вакцин між багатими та біднішими країнами.

Члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) досягли історичної угоди, що має на меті зміцнити глобальну готовність до майбутніх пандемій і врахувати уроки, винесені з кризи COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Серед головних викликів на шляху до укладення пакту були суперечки щодо справедливого розподілу ліків і вакцин між багатими та біднішими країнами. Угоду вже називають перемогою для ВООЗ, адже вона стала результатом понад трьох років інтенсивних переговорів між країнами-членами організації.

Попри досягнення домовленості, США, які є найбільшим донором ВООЗ, не братимуть участі в пакті. Американські делегати залишили переговори ще за адміністрації Дональда Трампа, коли було ініційовано процес виходу з організації.

"Це історичний момент і демонстрація того, що зі США чи без них країни залишаються відданими співпраці та багатосторонності", — прокоментувала Ніна Швальбе, засновниця аналітичного центру Spark Street Advisors.

Це лише другий випадок за всю 75-річну історію ВООЗ, коли вдалося укласти обов’язкову для виконання міжнародну угоду. Першою була рамкова конвенція з боротьби проти тютюну, прийнята у 2003 році.

Нова угода ще має бути схвалена Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я в травні та ратифікована окремо кожною країною. Вона покликана подолати глобальну нерівність у доступі до медичних засобів. Зокрема, стаття 9 зобов’язує уряди забезпечити політики, які відкривають доступ до результатів наукових досліджень і розробок, а також гарантують рівномірне постачання ліків, вакцин і терапій під час пандемій.

Уперше в історії охорони здоров’я такі зобов’язання закріплено на рівні міжнародного права.

"Ця угода фактично посилює спроможність країн реагувати на пандемії та запобігати їм", — підкреслив Рікардо Матуте з Глобального центру охорони здоров’я Женевського інституту.

Документ також передбачає можливість ВООЗ моніторити глобальні ланцюги постачання медичних товарів і заохочує розвиток місцевого виробництва, аби уникнути дефіциту під час криз. Особливу увагу приділено передачі технологій — країни з низькими доходами зможуть отримати знання та ресурси для самостійного виготовлення необхідних медичних засобів.

Угода також зобов’язує виробників передавати в реальному часі 20% свого виробництва до ВООЗ у разі пандемії: половина з цієї частки має бути надана як гуманітарна допомога, а інша — реалізовуватися за доступною ціною.

Утім, остаточне ухвалення пакту ще не гарантоване — частина положень, зокрема щодо доступу до патогенів і розподілу вигод, досі не погоджена.

Нагадаємо, пандемія COVID-19, яка почалася наприкінці 2019 року в Ухані, забрала понад 7 мільйонів життів за офіційними даними, а неофіційно — у два рази більше. ВООЗ оголосила про завершення надзвичайного стану у травні 2023 року, але потреба в глобальній готовності до нових викликів залишається актуальною.