В Україні зафіксовано 972 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2462 випадки;
Волинська область — 3446 випадків;
Дніпропетровська область — 1302 випадки;
Донецька область — 830 випадків;
Житомирська область — 1670 випадків;
Закарпатська область — 4706 випадків;
Запорізька область — 712 випадків;
Івано-Франківська область — 3852 випадки;
Кіровоградська область — 689 випадків;
м. Київ — 7396 випадків;
Київська область — 3421 випадок;
Львівська область — 8588 випадків;
Луганська область — 118 випадків;
Миколаївська область — 536 випадків;
Одеська область — 2749 випадків;
Полтавська область — 378 випадок;
Рівненська область — 5399 випадків;
Сумська область — 397 випадків;
Тернопільська область — 2604 випадки;
Харківська область — 3277 випадків;
Херсонська область — 218 випадків;
Хмельницька область — 1021 випадок;
Чернівецька область — 5485 випадків;
Черкаська область — 888 випадків;
Чернігівська область — 679 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня 2020 року до Центру надійшло 1334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня. МОЗ розробив постанову.
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