CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня. МОЗ розробив постанову.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні продовжать карантин до 31 серпня
Кабінет міністрів сьогодні прийме рішення
Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає РБК - Україна.
За його словами, сьогоднішнє рішення удосконалить принципи адаптивного карантину.
"У нас планується продовження адаптивного карантину до 31 серпня. Ми всі бачимо, що такий підхід до карантинних заходів дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що щоденно в Україні проводять від 20 до 30 тисяч тестів.
"Скоро ми дійдемо до позначки 1 млн тестів з початку епідемії", - сказав він.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 22 липня в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало.
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22 07 2020 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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