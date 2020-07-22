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В Україні продовжать карантин до 31 серпня

Кабінет міністрів сьогодні прийме рішення
Кабінет міністрів України сьогодні прийме рішення про продовження карантину в Україні до серпня. МОЗ розробив постанову.
В Україні продовжать карантин до 31 серпня Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає РБК - Україна.

За його словами, сьогоднішнє рішення удосконалить принципи адаптивного карантину.

"У нас планується продовження адаптивного карантину до 31 серпня. Ми всі бачимо, що такий підхід до карантинних заходів дозволяє контролювати рівень захворюваності в Україні", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що щоденно в Україні проводять від 20 до 30 тисяч тестів.

"Скоро ми дійдемо до позначки 1 млн тестів з початку епідемії", - сказав він.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 22 липня в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало.

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22 07 2020 14:00
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