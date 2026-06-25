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Енергетичний Рамштайн: партнери оголосили нові внески для України

25 червня 2026, 11:55
Енергетичний Рамштайн: партнери оголосили нові внески для України
Шмигаль фінансовий рамштайн
США виділять €154 млн, Швеція €137 млн.

На четвертому засіданні "енергетичного Рамштайну" у форматі G7+ у Гданську партнери оголосили про нові внески на загальну суму €375 млн на допомогу українському енергетичному сектору.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр та міністр енергетики Денис Шмигаль.

Оголошені внески спрямують на відновлення енергетичних об'єктів та у Фонд підтримки енергетики України. На засіданні про нову допомогу оголосили США (€154 млн), Швеція (€137 млн), Норвегія (€77 млн), Естонія (€2,125 млн), Ісландія (€550 тис.) та Литва (€4 млн). До обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій.

За словами Шмигаля, пріоритети України на 2026–2027 роки спрямовані на одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору, що включає захист енергетичної інфраструктури, відновлення пошкоджених потужностей, розвиток розподіленої генерації та міждержавних інтерконекторів.

За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад €317 млн, однак загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад €650 млн.

Денис Шмигальдопомога УкраїніРамштайн

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