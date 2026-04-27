ЄБРР виділяє €30 млн на відновлення арки Чорнобильської АЕС

Перший транш піде на оцінку пошкоджень та проєктні роботи.

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 30 млн євро як перший транш на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС, який зазнав ушкоджень в результаті російської атаки в лютому 2025 року. Загалом на відновлення та посилення безпеки НБК необхідно близько 500 млн євро.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, перший етап відновлення конфайнменту включає оцінку пошкоджень, розробку рішень та проєктування.

Зі свого боку президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо зауважив, що ці 30 млн євро необхідні, щоб стабілізувати конструкцію, а повністю відновити НБК планують до 2030 року.

Також партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 млн євро на підвищення ядерної безпеки в Україні.

"Надзвичайно вдячний ЄБРР за лідерську роль у процесі мобілізації фінансового ресурсу. Окремо хочу подякувати МАГАТЕ, Європейському Союзу, урядам держав-партнерів і всім, хто допомагає Україні реагувати на наслідки російських атак і одночасно посилювати стійкість енергосистеми", - наголосив Шмигаль.