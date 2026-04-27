Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄБРР виділяє €30 млн на відновлення арки Чорнобильської АЕС

27 квітня 2026, 08:08
ЄБРР виділяє €30 млн на відновлення арки Чорнобильської АЕС
Фото: twitter.com/evansovich
Перший транш піде на оцінку пошкоджень та проєктні роботи.

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 30 млн євро як перший транш на відновлення конфайнменту Чорнобильської АЕС, який зазнав ушкоджень в результаті російської атаки в лютому 2025 року. Загалом на відновлення та посилення безпеки НБК необхідно близько 500 млн євро.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, перший етап відновлення конфайнменту включає оцінку пошкоджень, розробку рішень та проєктування.

Зі свого боку президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо зауважив, що ці 30 млн євро необхідні, щоб стабілізувати конструкцію, а повністю відновити НБК планують до 2030 року.

Також партнери  взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 млн євро на підвищення ядерної безпеки в Україні.

"Надзвичайно вдячний ЄБРР за лідерську роль у процесі мобілізації фінансового ресурсу. Окремо хочу подякувати МАГАТЕ, Європейському Союзу, урядам держав-партнерів і всім, хто допомагає Україні реагувати на наслідки російських атак і одночасно посилювати стійкість енергосистеми", - наголосив Шмигаль.

ЄБРР МАГАТЕ ЧАЕСДенис Шмигаль

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється