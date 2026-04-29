США виділять $100 млн на відновлення захисної арки ЧАЕС

США допоможуть відбудувати новий безпечний конфайнмент (захисну арку) Чорнобильської АЕС, який пошкодили росіяни. Вашингтон виділить $100 мільйонів на ремонт.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Державний департамент оголосив, що США готові виділити до 100 млн доларів на відновлення саркофагу над ЧАЕС – у межах спільних зусиль Групи семи.

У заяві відзначили, що після торішніх пошкоджень "внаслідок беззмістовної війни між росією і Україною" саркофаг, розрахований початково на 100 років, не забезпечує належного захисту від потенційного витоку радіації.

"Відповідно до послідовного лідерства США у питаннях ядерної безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї, у співпраці з Конгресом, США проактивно висловлюють готовність виділити 20%, або ж 100 млн доларів, з прогнозованих G7 витрат обсягом 500 млн доларів на відновлення арки… Закликаємо G7 та європейських партнерів наслідувати приклад та зробити значні фінансові внески", – йдеться у заяві.