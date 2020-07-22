В Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2364 випадки;
Волинська область — 3359 випадків;
Дніпропетровська область — 1260 випадків;
Донецька область — 813 випадків;
Житомирська область — 1634 випадки;
Закарпатська область — 4578 випадків;
Запорізька область — 691 випадок;
Івано-Франківська область — 3689 випадків;
Кіровоградська область — 688 випадків;
м. Київ — 7166 випадків;
Київська область — 3359 випадків;
Львівська область — 8353 випадки;
Луганська область — 110 випадків;
Миколаївська область — 527 випадків;
Одеська область — 2660 випадків;
Полтавська область — 360 випадків;
Рівненська область — 5232 випадки;
Сумська область — 383 випадки;
Тернопільська область — 2508 випадків;
Харківська область — 3139 випадків;
Херсонська область — 217 випадків;
Хмельницька область — 994 випадки;
Чернівецька область — 5404 випадки;
Черкаська область — 853 випадки;
Чернігівська область — 654 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня 2020 року до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 111 114 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що для українців відкрилися для в’їзду ще 13 країн. Станом на зараз таких країн вже 39.
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