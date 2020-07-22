В Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 22 липня в Україні зафіксовано 60 995 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1534 летальні, 33 172 пацієнти одужало.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2364 випадки;

Волинська область — 3359 випадків;

Дніпропетровська область — 1260 випадків;

Донецька область — 813 випадків;

Житомирська область — 1634 випадки;

Закарпатська область — 4578 випадків;

Запорізька область — 691 випадок;

Івано-Франківська область — 3689 випадків;

Кіровоградська область — 688 випадків;

м. Київ — 7166 випадків;

Київська область — 3359 випадків;

Львівська область — 8353 випадки;

Луганська область — 110 випадків;

Миколаївська область — 527 випадків;

Одеська область — 2660 випадків;

Полтавська область — 360 випадків;

Рівненська область — 5232 випадки;

Сумська область — 383 випадки;

Тернопільська область — 2508 випадків;

Харківська область — 3139 випадків;

Херсонська область — 217 випадків;

Хмельницька область — 994 випадки;

Чернівецька область — 5404 випадки;

Черкаська область — 853 випадки;

Чернігівська область — 654 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 22 липня 2020 року до Центру надійшло 1060 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 111 114 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що для українців відкрилися для в’їзду ще 13 країн. Станом на зараз таких країн вже 39.