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Рада заборонила відпускати рецептурні ліки без рецепту

Йдеться, зокрема, про лікарські засоби, які містять у складі наркотичні засоби або психотропні речовини.
Рада заборонила відпускати рецептурні ліки без рецепту Фото: te.20minut.ua

В Україні посилили контроль за призначенням та продажем в аптеках лікарських засобів, зокрема із вмістом наркотичних речовин.

Відповідний законопроєкт №7444 ухвалила Верховна Рада, повідомляє міністерство охорони здоров'я.

"Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів", що дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків в Україні та зробити процес прозорим і безпечним", – йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, медпрацівникам забороняється призначати пацієнтам рецептурні ліки без оформлення відповідного рецепта. Йдеться, зокрема, про лікарські засоби, які містять у складі наркотичні засоби або психотропні речовини. Крім того, такі медикаменти забороняється виписувати пацієнтам без відповідних медичних показань.

Нові зміни слугуватимуть підґрунтям законодавчої бази для повноцінного впровадження електронного рецепта.

Парламент також заборонив фармацевтам відпускати в аптеках рецептурні ліки без рецепту, за недійсним рецептом або з порушенням порядку продажу препаратів, затвердженого МОЗ.

Вказані до законодавства зміни почнуть діяти лише через три місяці після скасування воєнного стану в Україні, введеного через повномасштабне російське вторгнення 24 лютого.

Нагадаємо, з листопада в Україні почнуть відпускати ліки, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, за е-рецептом. При цьому для медичних закладів передбачатиметься перехідний період, за яким лікарі у закладах, які ще не підключені до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), будуть виписувати паперові рецепти.

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19 10 2022 17:02
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