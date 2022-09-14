В Україні з листопада психотропні препарати відпускатимуться лише за е-рецептом

Так буде зручніше для хворих, бо паперовий рецепт дійсний лише десять днів і передбачає обмежену кількість ліків

Е-рецепти на наркотичні (психотропні) препарати стануть доступні для пацієнтів із 1 листопада 2022 року.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в інтерв'ю Укрінформу.

"Під час тривалого лікування людина змушена щодесять днів відвідувати лікаря для одержання нового рецепту. З листопада повторний рецепт можна отримати дистанційно: треба сконтактувати з лікарем. На телефон пацієнта надійде смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення – фармацевту буде достатньо їх назвати", - сказала вона.

Водночас Карчевич підкреслила, що такий підхід стане значною перевагою для хворих, бо паперовий рецепт дійсний лише десять днів і передбачає обмежену кількість ліків.

Заразом посадовиця поінформувала, що нова форма відпуску наркотичних препаратів посилить контроль за їхнім продажем. У зв'язку із цим тільки лікар зможе вносити інформацію про стан здоровʼя пацієнта до електронної системи охорони здоров'я та робити відповідні призначення, підтверджуючи їх власним електронним підписом.

Також Карчевич повідомила, що із даними в ЕСОЗ неможливо безслідно провести маніпуляції, що унеможливлює підробку рецепта.

"Це, безумовно, є перевагою над менш надійними паперовими бланками. До слова, в перспективі йдеться про депаперизацію сфери охорони здоров’я", - підкреслила вона.

Заразом зазначається, що на нововведення поширюватиметься перехідний період, під час якого паралельно діятиме рецептурний бланк форми №3.