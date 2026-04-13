Атаки обмежили роботу головного порту рф на Чорному морі – Bloomberg

13 квітня 2026, 20:51
У Новоросійську не працюють ключові нафтові причали.

Експорт нафти з найбільшого російського чорноморського порту Новоросійськ на сьогодні залишається обмеженим після атак українських дронів.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

За даними видання, два ключові причали на терміналі Шесхаріс досі не відновили роботу. Йдеться про причали №1 і №1а, які зазвичай використовуються для завантаження великих нафтових танкерів.

Наразі відвантаження здійснюється лише через причал №2, який може обслуговувати менші судна, що суттєво обмежує експортні можливості порту.

Порт у Новоросійську є одним із головних вузлів експорту російської нафти. У першому кварталі звідти відвантажували близько 540 тисяч барелів на добу.

За інформацією джерел і супутникових даних, частина інфраструктури після атак залишається пошкодженою, хоча окремі причали для нафтопродуктів продовжують працювати.

Також минулого тижня стало відомо, що фрегат "Адмірал Макаров" у Новоросійську був уражений двічі.

 

Останні матеріали

Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
