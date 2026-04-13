Атаки обмежили роботу головного порту рф на Чорному морі – Bloomberg

У Новоросійську не працюють ключові нафтові причали.

Експорт нафти з найбільшого російського чорноморського порту Новоросійськ на сьогодні залишається обмеженим після атак українських дронів.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

За даними видання, два ключові причали на терміналі Шесхаріс досі не відновили роботу. Йдеться про причали №1 і №1а, які зазвичай використовуються для завантаження великих нафтових танкерів.

Наразі відвантаження здійснюється лише через причал №2, який може обслуговувати менші судна, що суттєво обмежує експортні можливості порту.

Порт у Новоросійську є одним із головних вузлів експорту російської нафти. У першому кварталі звідти відвантажували близько 540 тисяч барелів на добу.

За інформацією джерел і супутникових даних, частина інфраструктури після атак залишається пошкодженою, хоча окремі причали для нафтопродуктів продовжують працювати.

Також минулого тижня стало відомо, що фрегат "Адмірал Макаров" у Новоросійську був уражений двічі.