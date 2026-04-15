москва погодилась компенсувати збиття літака Азербайджану над Каспійським морем

Сторони зробили спільну заяву про "врегулювання відносин".

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що росія визнала ненавмисне збиття пасажирського літака авіакомпанії AZAL над Каспійським морем та зобов'язалась виплатити компенсації сім'ям жертв і постраждалим.

Сторони домовились належним чином вирішити всі питання, що виникли внаслідок катастрофи літака Embraer 190 поблизу міста Актау 25 грудня 2024 року. Причиною трагедії визнано ненавмисне спрацювання системи протиповітряної оборони у повітряному просторі росії.

Нагадаємо, того дня літак виконував рейс Баку, Грозний. На борту перебували 67 людей, серед яких громадяни Азербайджану, росії, Казахстану та Киргизстану. Загинули 38 із них, вижили 29.

Вже наступного дня після катастрофи Reuters та Euronews з посиланням на джерела в Азербайджані повідомляли, що літак був збитий російською ракетою ППО, а пілотам не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів та наказали летіти через Каспійське море. Навігаційні системи літака при цьому були заглушені.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв публічно звинувачував росію в катастрофі та вимагав компенсацій. Путін вибачився лише на четвертий день, не беручи офіційної відповідальності. Лише у жовтні 2025 року, під час зустрічі в Душанбе, він визнав, що літак зазнав пошкоджень від російської ППО.