Фрегат "Адмірал Макаров" у Новоросійську був уражений двічі
07 квітня 2026, 10:05
З'явилися нові супутникові знімки, що показують пошкодження внаслідок вчорашньої атаки України на порт у Новоросійську. Постраждали кілька ділянок нафтового терміналу, а фрегат "Адмірал Макаров" було уражено щонайменше двічі.
Про це пишуть російські Telegram-канали.
Так, на знімках видно, що пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2. Крім того, зафіксовано удар по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи.Також аналітики вказують, що на знімках видно пошкодження одного з фрегатів проекту 11356Р, який знаходився на військово-морській базі в Новоросійську.
При цьому вони зазначають: аналіз супутникових знімків і відео показує, що корабель був уражений щонайменше двічі.
Зокрема, перше влучання зафіксовано в районі причалу, поряд з вертикальними пусковими установками УКСК 3С14 (ракети "Калібр"). Ступінь пошкоджень невідомий, однак швидше за все, обмежився впливом вибухової хвилі без критичних руйнувань.
"Друге ураження припало на якірно-швартову частину носа - зона технічно другорядна, тож серйозного впливу на боєздатність корабля, найімовірніше, не матиме", - йдеться в аналізі.
Крім того, аналітики зазначають, що на момент ударів на борту перебував особовий склад, тож не виключено ураження персоналу уламками або контузіями внаслідок вибухової хвилі.