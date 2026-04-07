Фрегат "Адмірал Макаров" у Новоросійську був уражений двічі

07 квітня 2026, 10:05
Фрегат
Не виключено ураження персоналу уламками або контузіями.
З'явилися нові супутникові знімки, що показують пошкодження внаслідок вчорашньої атаки України на порт у Новоросійську. Постраждали кілька ділянок нафтового терміналу, а фрегат "Адмірал Макаров" було уражено щонайменше двічі.
 
Про це пишуть російські Telegram-канали.
 
Так, на знімках видно, що пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2. Крім того, зафіксовано удар по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи.Також аналітики вказують, що на знімках видно пошкодження одного з фрегатів проекту 11356Р, який знаходився на військово-морській базі в Новоросійську.
 
При цьому вони зазначають: аналіз супутникових знімків і відео показує, що корабель був уражений щонайменше двічі.
Зокрема, перше влучання зафіксовано в районі причалу, поряд з вертикальними пусковими установками УКСК 3С14 (ракети "Калібр"). Ступінь пошкоджень невідомий, однак швидше за все, обмежився впливом вибухової хвилі без критичних руйнувань.
 
"Друге ураження припало на якірно-швартову частину носа - зона технічно другорядна, тож серйозного впливу на боєздатність корабля, найімовірніше, не матиме", - йдеться в аналізі.
 
Крім того, аналітики зазначають, що на момент ударів на борту перебував особовий склад, тож не виключено ураження персоналу уламками або контузіями внаслідок вибухової хвилі.

 

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
