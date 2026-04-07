Фрегат "Адмірал Макаров" у Новоросійську був уражений двічі

Не виключено ураження персоналу уламками або контузіями.

З'явилися нові супутникові знімки, що показують пошкодження внаслідок вчорашньої атаки України на порт у Новоросійську. Постраждали кілька ділянок нафтового терміналу, а фрегат "Адмірал Макаров" було уражено щонайменше двічі.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Так, на знімках видно, що пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2. Крім того, зафіксовано удар по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи.Також аналітики вказують, що на знімках видно пошкодження одного з фрегатів проекту 11356Р, який знаходився на військово-морській базі в Новоросійську.

При цьому вони зазначають: аналіз супутникових знімків і відео показує, що корабель був уражений щонайменше двічі.