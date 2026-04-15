Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп анонсував можливу угоду з Іраном вже цього місяця

15 квітня 2026, 14:55
Крім того, Трамп прокоментував відносити із британськими лідерами.
Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном "цілком можливо" буде укладена до візиту британського короля до Сполучених Штатів наприкінці квітня.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
"Це можливо. Цілком можливо. Їх добряче побили. Це цілком можливо", – наголосив американський президент.
 
Крім того, Трамп прокоментував відносити із британськими лідерами - він розхвалив свої стосунки з королем і додав, що йому "подобається прем’єр-міністр Кір Стармер".
 
Журналісти також запитали президента США про стан "особливих відносин" з Британією, які, за словами самого Трампа, "були кращими".
 
"Як розвиваються відносини? Це такі відносини, коли ми просили їх про допомогу, а їх не було. Коли ми потребували їх, їх не було. Коли ми не потребували їх, їх не було. І їх досі немає", – зазначив він.

 

СШАвійнаІран

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється