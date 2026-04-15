Китай відреагував на звинувачення щодо постачанння зброї Ірану
15 квітня 2026, 13:13
Повідомлення ЗМІ назвали повністю сфабрикованими.
У Китаї відреагували на звинувачення щодо військової допомоги Ірану та пригрозили США контрзаходами.
Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь у соцмережі Х.
"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", - йдеться у заяві речника КНР.
Також офіційний представник китайського МЗС попередив про можливу відповідь Пекіна на дії Вашингтона.
"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на основі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", - зазначив він.
Раніше західні ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки повідомили про можливі плани Китаю щодо постачання Ірану систем протиповітряної оборони, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Як вказали медіа, такі поставки потенційно можуть змінити баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.