Посередники активізували переговори США та Ірану – ЗМІ

13 квітня 2026, 18:21
Наразі оговорюється відновлення діалогу до 21 квітня.

Посередники з Пакистану, Єгипту та Туреччини планують найближчими днями продовжити контакти зі США та Іраном, щоб скоротити розбіжності та повернути сторони за стіл переговорів до завершення перемир’я 21 квітня. 

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на регіональні джерела та американських чиновників.

За даними співрозмовників видання, попри складнощі, сторони все ще вважають досягнення угоди можливим.

Після попереднього раунду переговорів у Пакистані залишаються ключові розбіжності, зокрема щодо ядерної програми Ірану та вимог США про повну відмову Тегерана від збагачення урану. Другою проблемою є обсяг заморожених іранських активів, які Іран вимагає розблокувати в обмін на поступки.

Окремо обговорюється ситуація з морськими маршрутами, зокрема Ормузькою протокою. За словами джерел, США розглядають можливі кроки у разі відсутності прогресу в переговорах.

Раніше представники США заявляли про готовність до жорсткіших дій, якщо Іран не змінить свою позицію, тоді як у Вашингтоні наголошують на необхідності не допустити використання Тегераном регіональних транспортних маршрутів як інструменту тиску.

Водночас іранська сторона стверджує, що переговори в Пакистані заклали основу для подальшого дипломатичного процесу, попри відсутність остаточної угоди.

За даними джерел, під час 21-годинних перемовин суттєвого прогресу досягнуто не було, однак сторони продовжують підтримувати канали комунікації через регіональних посередників.

Зранку понеділка ми писали, що США заблокують вхід та вихід із портів Ірану від сьогодні

 
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
