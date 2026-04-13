Посередники активізували переговори США та Ірану – ЗМІ

Посередники з Пакистану, Єгипту та Туреччини планують найближчими днями продовжити контакти зі США та Іраном, щоб скоротити розбіжності та повернути сторони за стіл переговорів до завершення перемир’я 21 квітня.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на регіональні джерела та американських чиновників.

За даними співрозмовників видання, попри складнощі, сторони все ще вважають досягнення угоди можливим.

Після попереднього раунду переговорів у Пакистані залишаються ключові розбіжності, зокрема щодо ядерної програми Ірану та вимог США про повну відмову Тегерана від збагачення урану. Другою проблемою є обсяг заморожених іранських активів, які Іран вимагає розблокувати в обмін на поступки.

Окремо обговорюється ситуація з морськими маршрутами, зокрема Ормузькою протокою. За словами джерел, США розглядають можливі кроки у разі відсутності прогресу в переговорах.

Раніше представники США заявляли про готовність до жорсткіших дій, якщо Іран не змінить свою позицію, тоді як у Вашингтоні наголошують на необхідності не допустити використання Тегераном регіональних транспортних маршрутів як інструменту тиску.

Водночас іранська сторона стверджує, що переговори в Пакистані заклали основу для подальшого дипломатичного процесу, попри відсутність остаточної угоди.

За даними джерел, під час 21-годинних перемовин суттєвого прогресу досягнуто не було, однак сторони продовжують підтримувати канали комунікації через регіональних посередників.

Зранку понеділка ми писали, що США заблокують вхід та вихід із портів Ірану від сьогодні.