США заблокують вхід та вихід із портів Ірану від сьогодні

Американське Центральне командування анонсувало закриття входу і виходу з портів Ірану з сьогоднішнього дня, 10:00 за східним часом (17:00 за Києвом).

Там повідомили, що сили Центкому почнуть блокування всього морського трафіку до іранських портів та із них, відповідно до президентського оголошення. Блокада буде застосовуватися на рівних умовах щодо суден усіх країн, які входять до іранських портів і прибережних районів або залишають їх.

Це стосуватиметься й усіх іранських портів в Аравійській затоці та Оманській затоці.

“Сили CENTCOM не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що проходять через Ормузьку протоку до портів інших країн та з них”, – запевнили в командуванні.

Усім морякам рекомендували відстежувати повідомлення та зв'язуватися з військово-морськими силами США під час перебування в Оманській затоці та підходах до Ормузької протоки.