Після того як республіканці заблокували надання Україні допомоги через небажання демократів та адміністрації Байдена вирішувати проблему кордонів та міграції, російські пропагандони знову впали в ейфорію. Про це пише Джулія Девіс у черговому огляді російської медіапропагади. Вони впевнені, що тепер вони виграють війну з Україною і мріють про те як покарають українців. Водночас кремлівські медіарупори сподіваються, що Трамп знову опиниться в Білому домі і у Вашингтоні розпочнеться громадянська війна, тому США буде не до України чи Ізраїлю.

Кремлівські пропагандисти святкують блокування республіканцями фінансування України і прогнозують, що президент Трамп повністю відріже Україну та Ізраїль від допомоги.

У середу ввечері республіканці проголосували за блокування законопроекту про надзвичайні витрати на допомогу Україні та Ізраїлю на суму 110,5 млрд доларів, що викликало святкування в Москві, де вважають, що США припинять підтримку Києва і це дозволить їм перемогти у війні.

Засекречений брифінг за участю представників адміністрації, як повідомляється, у вівторок вдень переріс у кризу, коли стало зрозуміло, що цей захід провалився. "Ми фактично покинули Україну, – заявив журналістам сенатор Крістофер С. Мерфі, покидаючи брифінг. – Коли владімір путін увійде в країну НАТО, вони будуть шкодувати про той день, коли вирішили погратися в політику з майбутнім безпеки України".

Ці події викликали радість у Москві. У середу в ефірі державної телевізійної програми "60 хвилин" Євген Попов заявив, що Україна зараз перебуває в "агонії", і "більшого приниження важко собі уявити".

Під час свого ранкового шоу "Повний контакт" у середу провідний прокремлівський пропагандист Володимир Соловйов радісно зазначив: "[Джанет] Єллен кричала: "Не смійте!", [Байден] кричав: "Не смійте!", але республіканці відповіли: "Йдіть до біса! Ми не дамо вашим хохлам ніяких грошей". Сюжет називався "Україна більше нікому не потрібна – особливо Сполученим Штатам".

Виступаючи на його програмі, аналітик з питань Америки Дмитро Дробницький зазначив: "Падіння України означає падіння Байдена! Двох зайців одним пострілом!"

Президент Центру стратегічних комунікацій Дмитро Абзалов, під час свого виступу на програмі "60 хвилин" передбачив, що фіаско з фінансуванням України означатиме політичний крах Байдена. Ведуча Ольга Скабєєва додала: "Ми не будемо його жаліти! Навпаки, ми готові забити в нього останні цвяхи!" Зі щасливою посмішкою Скабєєва сказала: "Молодці, республіканці! Вони стоять твердо! Це добре для нас".

Ведучий програми "Час Голованова" на каналі "Соловйов Live" Роман Голованов, зазначив: "Це буде великим одкровенням для інших країн. Бути другом США ще небезпечніше, ніж ворогом. Зрештою, вони вас кинуть, не залишивши на вашій території нічого, крім випаленої землі".

Потрясіння відбуваються в критичний момент, коли росія стикається з внутрішніми проблемами, а її вторгнення не відбулося з тією швидкістю, яку очікували експерти. Населення втомилося від війни, але передбачувано не наважується висловити це через страх бути заарештованим або переслідуваним в інший спосіб. Замість цього, багато хто демонструє своє невдоволення, вимикаючи телевізор, який постійно висвітлює війну. У середу Соловйов зазначив: "Ми занадто довго жили в мирі, і тепер нам доведеться звикати до життя у війні... З великим інтересом спостерігаю негативний приріст на своєму Telegram-каналі, тобто кількість підписників різко зменшується. Ну що ж, таке життя". Раніше Соловйов скаржився, що з кожним днем росіяни втрачають інтерес до путінської війни.

Готовність Республіканської партії поставити під загрозу здатність України до самооборони дала раптовий поштовх російським пропагандистам, які вагалися, – важливий елемент воєнних зусиль путіна, який використовується для мотивації мас. В останні місяці їхня риторика змінилася з "Коли ми переможемо" на "Якщо ми переможемо", що відображає реалії на місцях. Прихід зими додав ще один рівень занепокоєння. Республіканці повернули радість похмурим путінським пропагандонам, відродивши їхні думки про те, як вони "покарають" українців після перемоги росії.

Єдиною новиною, яка затьмарила святкування в Москві, стала звістка про те, що людиною року за версією журналу TIME стала Тейлор Свіфт, а не володимир путін. Ведучий програми "Місце зустрічі" Андрій Норкін гнівно поскаржився: "Тейлор Свіфт! Ніхто не знає, хто ця баба, але американці поклоняються їй".

Хоча росіяни задоволені республіканцями, вони вважають, що Дональд Трамп міг би бути ще кращим. Рупори Кремля не приховують свого бажання бачити Трампа в Білому домі, і тепер у них з'явився ще один стимул. Виступаючи у вівторок ввечері на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим", Дмитро Дробницький передбачив, що якщо Трамп переможе на президентських виборах, він кине не тільки Україну, але й Ізраїль. Він пояснив, що йому більше не доведеться демонструвати свою проізраїльську позицію перед євангелічною аудиторією. Дробницький сказав: "Трамп вже віддав їм все, що міг: Голанські висоти, Єрусалим і все інше. Він вже заплатив їм сповна. Тепер, після того, як імперія Шелдона Адельсона (американський бізнесмен єврейського походження – iPress) відвернулася від нього, він їм нічого не винен".

Дробницький пояснив, що путін зустрічається з лідерами арабських країн, щоб підготуватися до того часу, коли регіон буде звільнений від американського впливу.

Володимир Соловйов передбачив, що США будуть змушені зосередитися на своїх внутрішніх справах на противагу своїм колишнім зовнішнім інтересам. Маючи на увазі громадянську війну в Сполучених Штатах, Соловйов вигукнув: "Головна війна розгорнеться у Вашингтоні!" Дробницький погодився з ним і додав: "Без репресій і без збройних зіткнень неможливо вирішити їхнє нинішнє становище".

Джерело: The Daily Beast