В Ірані стратили рекордну кількість людей з 1989 року

За рік стратили понад 1600 людей, кажуть правозахисники.

В Ірані у 2025 році стратили щонайменше 1639 людей і це найвищий показник із 1989 року.

Про це повідомляє агенція AFP із посиланням на звіт правозахисних організацій Iran Human Rights та Together Against the Death Penalty.

За їхніми даними, кількість страт зросла на 68% порівняно з 2024 роком. Серед страчених – щонайменше 48 жінок, що є максимумом за понад два десятиліття.

Майже половину вироків винесли за злочини, пов’язані з наркотиками. Переважну більшість страт здійснили через повішення у в’язницях, хоча кількість публічних страт також зросла.

Правозахисники стверджують, що влада використовує смертну кару як інструмент залякування та стримування протестів.

Іран залишається країною з найвищим рівнем страт на душу населення у світі, поступаючись за загальною кількістю лише Китаю, де офіційні дані не розкриваються.