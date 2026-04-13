Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Ірані стратили рекордну кількість людей з 1989 року

13 квітня 2026, 20:28
В Ірані стратили рекордну кількість людей з 1989 року
Фото: reuters.com
За рік стратили понад 1600 людей, кажуть правозахисники.

В Ірані у 2025 році стратили щонайменше 1639 людей і це найвищий показник із 1989 року.

Про це повідомляє агенція AFP із посиланням на звіт правозахисних організацій Iran Human Rights та Together Against the Death Penalty.

За їхніми даними, кількість страт зросла на 68% порівняно з 2024 роком. Серед страчених – щонайменше 48 жінок, що є максимумом за понад два десятиліття.

Майже половину вироків винесли за злочини, пов’язані з наркотиками. Переважну більшість страт здійснили через повішення у в’язницях, хоча кількість публічних страт також зросла.

Правозахисники стверджують, що влада використовує смертну кару як інструмент залякування та стримування протестів.

Іран залишається країною з найвищим рівнем страт на душу населення у світі, поступаючись за загальною кількістю лише Китаю, де офіційні дані не розкриваються.

 
Ірансмертна кара

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється