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Стрілянина в Києві: поліція ввела план "Перехоплення"

За даними ЗМІ, стрілянина сталася на Троєщині
У Києві сьогодні вранці сталася стрілянина, через що поліція ввела в місті план "Перехоплення".
Стрілянина в Києві: поліція ввела план "Перехоплення" Фото: gettyimages.com

За попередньою інформацією, біля одного зі столичних ринків сталася бійка, що згодом переросла у стрілянину з невстановленої зброї. На цей час повідомлень про поранених не надходило. До поліції зателефонували близько 10:40.

Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв. Аби встановити обставини бійки, поліцейські здійснюють огляд, спілкуються з очевидцями та встановлюють наявність камер відеонагляду.

За словами очевидців, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом Mercedes і двома сріблястими автомобілями BMW і Toyota на іноземній реєстрації.

У Києві введено план "Перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовано всі поліцейські наряди.

Раніше "Інформатор" повідомив, що стрілянина сталася на Троєщині, а правоохоронці розшукують 4 автомобілі, якими зникли зловмисники: BMW седан, BMW купе і Toyota Highlander, всі автомобілі сірого кольору і на литовській реєстрації. Окрім того, у розшуку автомобіль Mercedes-Benz Sprinter білого кольору, номерний знак "АІ 2554 НС".

Нагадаємо, що в Запорізькій області чоловік стріляв у проїжджі повз автівки з мисливської рушниці.

 

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15 08 2018 12:40
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