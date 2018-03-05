Tesla відзвітувала про рекордний квартальний збиток

Якщо Tesla не приверне додаткового фінансування, то за підсумками 2018 року грошових коштів в компанії не залишиться

Американська компанія Tesla в четвер, 3 травня, опублікувала звіт про підсумки першого фінансового кварталу 2018 року.

Згідно з документом, збитки компанії склали майже 710 млн доларів, у той час як за аналогічний період в 2017 році цей показник становив близько 330 млн доларів, повідомляє DW.

Агентство Bloomberg наприкінці квітня порахувало, якщо Tesla не приверне додаткового фінансування, то за підсумками 2018 року грошових коштів в компанії не залишиться. За його підрахунками, вона щохвилини втрачає близько 6,5 тисяч доларів.

У той же час обіг компанії перевершив очікування оглядачів і за квартал зріс на 26 відсотків до 3,4 млрд доларів.

У зв'язку з цим глава Tesla Ілон Маск планує, що компанія стане прибутковою до кінця цього фінансового року. Очікується, що влітку вона збільшить обсяги випуску Model 3 до п'яти тисяч машин на тиждень. В останній тиждень березня було випущено тільки 2020 таких автомобілів, в останній тиждень квітня - 2270. Model 3 - бюджетна версія більш дорогих електрокарів Model X і Model S, її вартість починається від 35 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в лютому виробник електромобілів Tesla повідомив про найбільші у своїй історії квартальні збитки і зазначив, що "виніс багато уроків" з планів виробництва "бюджетного" електромобіля Model 3.