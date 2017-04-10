У Болгарії водія, який вирішив закурити на АЗС, залили піною, - ВІДЕО

Працівник бензоколонки спочатку пояснював, що за такої поведінки може статися вибух

У Болгарії заправник на АЗС залив піною водія, який відмовився загасити сигарету після декількох зауважень.

Інцидент стався у Софії, при цьому працівник бензоколонки спочатку пояснював, що за такої поведінки може статися вибух, інформує Zarata.info. Коли ж чоловік не зрозумів зауважень, працівник АЗС вирішив перейти до більш радикальних дій.

Відповідне відео у YouTube опублікувало zapernik.

Нагадаємо, що на колишній нафтобазі БРСМ біля с. Крячки Васильківського району Київської області в понеділок, 17 липня, сталася пожежа.