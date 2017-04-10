CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Болгарії заправник на АЗС залив піною водія, який відмовився загасити сигарету після декількох зауважень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Болгарії водія, який вирішив закурити на АЗС, залили піною, - ВІДЕО
Працівник бензоколонки спочатку пояснював, що за такої поведінки може статися вибух
Фото: скріншот
Інцидент стався у Софії, при цьому працівник бензоколонки спочатку пояснював, що за такої поведінки може статися вибух, інформує Zarata.info. Коли ж чоловік не зрозумів зауважень, працівник АЗС вирішив перейти до більш радикальних дій.
Відповідне відео у YouTube опублікувало zapernik.
Нагадаємо, що на колишній нафтобазі БРСМ біля с. Крячки Васильківського району Київської області в понеділок, 17 липня, сталася пожежа.
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04 10 2017 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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