На Київщині сталася пожежа на нафтобазі БРСМ
Займання залишків паливно-мастильних матеріалів на площі 50 кв. м у зруйнованому резервуарі (обсяг - 900 куб. м) сталося о 16:14 під час проведення газозварювальних робіт з демонтажу, повідомляє "LB.ua" з посиланням на сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.
О 16:42 пожежу локалізували, о 17:05 ліквідували. Займання гасили 4 одиниці техніки та 18 пожежників.
Нагадаємо, що 8 червня 2015 року ввечері на території нафтобази "БРСМ-Нафта" у селі Крячки Васильківського району Київщини сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.
За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, внаслідок пожежі загинули 5 осіб. З них: чотири загинули на місці; один помер у лікувальному закладі; п'ять отримали медичну допомогу амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.
СБУ також відкрила кримінальне провадження стосовно одного з колишніх заступників генпрокурора за отримання злочинних доходів від керівництва нафтобази "БРСМ-Нафта" під Васильковом.
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