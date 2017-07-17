Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Київщині сталася пожежа на нафтобазі БРСМ

Займання гасили 4 одиниці техніки та 18 пожежників
На колишній нафтобазі БРСМ біля с. Крячки Васильківського району Київської області в понеділок, 17 липня, сталася пожежа.
На Київщині сталася пожежа на нафтобазі БРСМ Фото: mns.gov.ua

Займання залишків паливно-мастильних матеріалів на площі 50 кв. м у зруйнованому резервуарі (обсяг - 900 куб. м) сталося о 16:14 під час проведення газозварювальних робіт з демонтажу, повідомляє "LB.ua" з посиланням на сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

О 16:42 пожежу локалізували, о 17:05 ліквідували. Займання гасили 4 одиниці техніки та 18 пожежників.

Нагадаємо, що 8 червня 2015 року ввечері на території нафтобази "БРСМ-Нафта" у селі Крячки Васильківського району Київщини сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.

За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, внаслідок пожежі загинули 5 осіб. З них: чотири загинули на місці; один помер у лікувальному закладі; п'ять отримали медичну допомогу амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.

СБУ також відкрила кримінальне провадження стосовно одного з колишніх заступників генпрокурора за отримання злочинних доходів від керівництва нафтобази "БРСМ-Нафта" під Васильковом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 07 2017 20:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.