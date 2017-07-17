На Київщині сталася пожежа на нафтобазі БРСМ

На колишній нафтобазі БРСМ біля с. Крячки Васильківського району Київської області в понеділок, 17 липня, сталася пожежа.

Займання залишків паливно-мастильних матеріалів на площі 50 кв. м у зруйнованому резервуарі (обсяг - 900 куб. м) сталося о 16:14 під час проведення газозварювальних робіт з демонтажу, повідомляє "LB.ua" з посиланням на сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

О 16:42 пожежу локалізували, о 17:05 ліквідували. Займання гасили 4 одиниці техніки та 18 пожежників.

Нагадаємо, що 8 червня 2015 року ввечері на території нафтобази "БРСМ-Нафта" у селі Крячки Васильківського району Київщини сталася пожежа. Загасити полум'я до ранку не вдалося кільком сотням надзвичайників зі спецтехнікою, а 9 червня вранці на нафтосховищі пролунав вибух, внаслідок якого отримали поранення щонайменше шестеро пожежників.

За даними секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, внаслідок пожежі загинули 5 осіб. З них: чотири загинули на місці; один помер у лікувальному закладі; п'ять отримали медичну допомогу амбулаторно; 10 осіб перебувають на стаціонарному лікуванні.

СБУ також відкрила кримінальне провадження стосовно одного з колишніх заступників генпрокурора за отримання злочинних доходів від керівництва нафтобази "БРСМ-Нафта" під Васильковом.