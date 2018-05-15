У General Electric підтвердили, що планують збирати локомотиви в Кременчуці
"Наша команда провела багато часу в Україні, відвідала ряд виробничих майданчиків ... Крюківський вагонобудівний завод знаходиться в дуже хорошому стані. Попередньо ми плануємо локалізувати виробництво саме тут", - сказав він.
Також потрібно інвестувати в розвиток тут експертизи в частині створення тепловозів, додав топ-менеджер. В цілому, витрати будуть нести обидві сторони.
"Якщо говорити про матеріальні інвестиції, то ми знаходимося на фінальній стадії переговорів. Можу тільки сказати, що це будуть спільні інвестиції", - зазначив Феклін.
Локалізація збірки американських тепловозів повинна початися з 10% (частка українського виробництва в ціні кінцевого продукту) і поступово вирости до 40%.
"Щоб дійти до максимального рівня локалізації 40%, нам необхідно провести кваліфікацію постачальників, включаючи всебічне тестування комплектуючих. Ми не хочемо ремонтувати локомотив через два місяці через те, що компонент вийшов з ладу", - сказав Феклін.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" підписала з General Electric договір на $1 млрд.
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