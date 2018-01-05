CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові учасників ходи, приуроченій Дню праці, облили кефіром.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові учасників маршу до Дня праці облили кефіром
Активіста, який облив учасників ходи, відпустили
Фото: скріншот
Поліція затримала місцевого активіста Вадима Позднякова, який зізнався, що вилив у натовп кефір, передає "Радіо Свобода".
Згодом його відпустили, провівши профілактичну бесіду. За кілька хвилин до ходи поліцейські радили учасникам акції не діставати прапори, на яких була зображена комуністична символіка.
Нагадаємо, що в центрі Києва зранку розпочався першотравневий марш.
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