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У Конгресі США підтримали спрямування 250 млн дол. на політику безпеки України

Сума коштів, яку пропонують спрямувати, на 100 млн дол. більша, ніж Комітет пропонував надати в поточному бюджетному році
Палата представників Конгресу підтримала виділення 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки в рамках законопроекту про оборонний бюджет США на 2019 рік.
У Конгресі США підтримали спрямування 250 млн дол. на політику безпеки України Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Сума коштів, яку пропонується виділити, на100 млн більше, ніж Комітет пропонував надати у поточному бюджетному році, - повідомляє посольство України в США на сторінці в Facebook, проект законопроект був прийнятий в четвер.

Наголошується, що документ включені основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки".

"Він, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні власних можливостей з захисту від кібератак, забезпечення безпеки комп'ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності від російських інформаційних і комунікаційних технологій, сприяння участі у програмах обміну інформацією", - підкреслили в посольстві.

Також у законопроекті підтверджується прихильність США Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештського меморандуму про гарантії безпеки, підтримки співробітництва України з НАТО.

Перед поданням на підпис президента, проект закону про Бюджет США на 2019 рік на потреби "національної оборони" повинен бути узгоджений з версією, яка буде прийнята Сенатом, і повторно прийнята обома палатами Конгресу.

Нагадаємо, із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.

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25 05 2018 09:24
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