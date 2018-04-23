Із 2014 року США надали Україні майже $1 млрд на безпекову допомогу

Із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.

Відповідаючи на питання, коли настане день, коли Україна отримає оборонну зброю від США, посол США в Україні Марі Йованович відповіла: "Нічого нового про це сказати не можу. Ви знаєте, очевидно, що це не така інформація, про яку ми публічно говоримо".

"Важливо зазначити, що з 2014 року США надали Україні майже один мільярд доларів на безпекову допомогу.

Це, звичайно, включає обладнання, і ми часто зосереджуємося на цьому, і я думаю, що ми надаємо багато важливого обладнання, включно з приладами нічного бачення, радарами і так далі, які не лише покращують можливості, але також рятують життя українців", - повідомила Йованович в інтерв’ю "Завтра" - спільному проекту "Радіо Свобода" та "112 Україна".

"Але найважливішою інвестицією, на думку наших і ваших генералів, є навчання, які проводять для українців не лише американці, але й інші союзники НАТО", – наголосила посол.

"Попри те, що основні заслуги належать саме українським солдатам, які були настільки сміливими та захищали Україну на фронті, та я думаю, що навчання допомогли посилити їхні можливості. І я знаю, що наші солдати вражені тим, як Україна змінилася", – додала Йованович.

У лютому уряд США передав Збройним силам України 2500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 мільйона доларів.

Нагадаємо, 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.

Також повідомлялося, що США безкоштовно передадуть Україні два патрульні катери типу Island.