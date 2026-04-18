США продовжили дозвіл на купівлю російської нафти попри обіцянки посилити санкції

Попереднє тимчасове послаблення санкцій не надто вплинуло на світові ціни на нафту, але сприяло зростанню доходів рф.

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжила до 16 травня ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів, вже завантажених на танкери, попри попередні заяви про намір цього не робити.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документи Міністерства фінансів США.

Згідно з оприлюдненою інформацією, нова ліцензія набула чинності 17 квітня і поширюється на нафту, завантажену на судна до цієї дати. Попередній дозвіл завершився 11 квітня. Таким чином, Вашингтон фактично змінив свою позицію після заяв міністра фінансів Скотта Бессента, який ще 15 квітня запевняв, що подібні винятки продовжувати не планують.

Рішення відкриває доступ до додаткових обсягів енергоносіїв для країн, які стикаються з дефіцитом пального. Насамперед ідеться про деякі держави Азії, що закликали США зберегти тимчасовий механізм, аби уникнути перебоїв із постачанням.

Водночас ініціатива викликала критику з боку європейських партнерів і американських демократів. Вони вважають, що такі кроки підривають санкційний тиск на москву та сприяють зростанню доходів росії. Сенатори Джин Шахін, Елізабет Воррен і Чак Шумер назвали продовження ліцензії "ганебним" і закликали Білий дім посилити обмеження, особливо на тлі триваючих атак рф проти України.

Нафтова політика США відбувається на тлі нестабільності світових ринків через конфлікт на Близькому Сході. Порушення постачання через Ормузьку протоку спричинило різке зростання цін на енергоносії, що, у свою чергу, вплинуло на внутрішні ціни на пальне у США. Це стало політичним викликом для адміністрації Трампа напередодні виборів.

Попри це, останні сигнали про можливе врегулювання ситуації з Іраном і часткове відновлення судноплавства вже призвели до зниження цін на нафту. Аналітики зазначають, що подальша динаміка ринку залежатиме від результатів переговорів між Вашингтоном і Тегераном.