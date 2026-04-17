ЄС змоделює застосування статті взаємної допомоги у разі нападу – Politico

Поштовхом стали атаки дронів по Кіпру під час війни на Близькому Сході.

Європейський Союз проведе навчальні імітації, щоб перевірити, як працюватиме механізм взаємної допомоги у разі нападу на одну з країн-членів.

Про це пише медіа організація Politico.

За його словами, наступного місяця головна дипломатка ЄС Кая Каллас наглядатиме за настільними навчаннями, під час яких відпрацюють застосування статті 42.7 договорів ЄС. Мета це оцінити насамперед політичну реакцію блоку.

Після цього планується другий етап – із залученням міністрів оборони, щоб перевірити механізми вже на практичному рівні.

Стаття 42.7 передбачає, що у разі збройної агресії проти однієї з держав ЄС інші члени мають надати допомогу всіма доступними засобами. Водночас вона не уточнює, чи обов’язково йдеться про військову відповідь, і враховує позицію нейтральних країн.

Навчання відбудуться в Комітеті ЄС з політичних питань і безпеки за участю ключових дипломатів.

Інтерес до цього механізму зріс на тлі зростання безпекових ризиків і сумнівів щодо надійності трансатлантичних гарантій. Додатковим фактором стали нещодавні атаки дронів по Кіпру, після яких країна ініціювала обговорення практичного застосування статті 42.7.

Очікується, що питання безпеки також стане одним із ключових на найближчому саміті лідерів ЄС на Кіпрі.