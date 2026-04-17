Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС змоделює застосування статті взаємної допомоги у разі нападу – Politico

17 квітня 2026, 21:12
ЄС змоделює застосування статті взаємної допомоги у разі нападу – Politico
Фото: з вільного доступу
Поштовхом стали атаки дронів по Кіпру під час війни на Близькому Сході.

Європейський Союз проведе навчальні імітації, щоб перевірити, як працюватиме механізм взаємної допомоги у разі нападу на одну з країн-членів. 

Про це пише медіа організація Politico

За його словами, наступного місяця головна дипломатка ЄС Кая Каллас наглядатиме за настільними навчаннями, під час яких відпрацюють застосування статті 42.7 договорів ЄС. Мета це оцінити насамперед політичну реакцію блоку.

Після цього планується другий етап – із залученням міністрів оборони, щоб перевірити механізми вже на практичному рівні.

Стаття 42.7 передбачає, що у разі збройної агресії проти однієї з держав ЄС інші члени мають надати допомогу всіма доступними засобами. Водночас вона не уточнює, чи обов’язково йдеться про військову відповідь, і враховує позицію нейтральних країн.

Навчання відбудуться в Комітеті ЄС з політичних питань і безпеки за участю ключових дипломатів.

Інтерес до цього механізму зріс на тлі зростання безпекових ризиків і сумнівів щодо надійності трансатлантичних гарантій. Додатковим фактором стали нещодавні атаки дронів по Кіпру, після яких країна ініціювала обговорення практичного застосування статті 42.7.

Очікується, що питання безпеки також стане одним із ключових на найближчому саміті лідерів ЄС на Кіпрі.

 
Євросоюз

Останні матеріали

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Технології
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Політика
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється