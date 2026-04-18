Іран заперечив готовність передати уран США та звинуватив Трампа у маніпуляціях

Трамп стверджував, що "ядерний пил" Ірану буде вилучено “дуже скоро” й перевезено до США.

Іран офіційно спростував заяви Дональда Трампа про готовність передати ядерні матеріали Сполученим Штатам. Очільник МЗС звинуватили американського президента у маніпуляціях.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Головний дипломат Ірану Есмаїл Багаї заявив, що передача урану навіть не обговорюється. Чиновник назвав слова лідера США спробою видати бажане за дійсне.

"Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано; передача урану до Сполучених Штатів не була для нас варіантом", - зазначив Багаї.

Сам Трамп під час виступу в Аризоні заявив, що має намір вивезти іранський високозбагачений уран за допомогою екскаваторів. Американський президент постійно називає цей уран "ядерним пилом" після атак Вашингтона на об'єкти в Ісфахані, Натанзі та Фордо влітку 2025 року.

"Як ми дістанемо ядерний пил? Ми дістанемо його разом з Іраном, використовуючи багато екскаваторів. І ми вивеземо (ядерні матеріали, - ред.) до США", - сказав Трамп.

Він також підкреслив, що Тегеран "не отримає в обмін жодних грошей". Також американський лідер не відкинув можливості продовження війни, якщо "угода" з Іраном буде зірвана.

Раніше американське видання Axios з посиланням на власні джерела повідомило, що США та Іран ведуть переговори щодо тристорінкового плану щодо припинення війни, який передбачає розблокування 20 мільярдів доларів із заморожених іранських коштів в обмін на відмову Ірану від своїх запасів збагаченого урану. Головним пріоритетом адміністрації Трампа є забезпечення того, щоб Іран не мав доступу до запасів майже 2000 кг збагаченого урану, що зберігаються на його підземних ядерних об'єктах, зокрема до 450 кг, збагаченого до 60%. США хочуть, щоб Іран погодився на відправку урану до Штатів, але іранці погодилися лише на його "змішування" всередині Ірану. За даними джерел, на останньому раунді переговорів США вимагали від Ірану погодитися на 20-річний мораторій на збагачення урану, але Іран готовий лише на п'ятирічні обмеження.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до угоди про припинення вогню Ормузьку протоку відкрито для проходу комерційних суден. Прохід буде відкритим до кінця періоду припинення вогню в Лівані.