Польща не пустить росію та білорусь на Євро-2027 зі стрибків у воду

Польський союз плавання заявив, що не допустить представників росії та білорусі до виступів на Чемпіонаті Європи зі стрибків у воду 2027 року, проведення якого заплановане на території Польщі.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Рішення стало реакцією на крок Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics), яка дозволила російським і білоруським атлетам повернутися до міжнародних змагань – цього разу з національною символікою своїх країн.

У федерації наголосили: доки триває повномасштабна війна проти України, спортсмени з росії та білорусі не мають права виходити на міжнародну арену. Водночас Польща не планує бойкотувати змагання в інших країнах – аби не завдавати шкоди кар'єрам власних атлетів.

Ще в лютому Європейська федерація водних видів спорту відкрила двері для російських і білоруських спортсменів на юнацьких і молодіжних турнірах – з прапором і гімном своїх країн. Тепер аналогічний дозвіл отримали й дорослі атлети.