Судноплавство через Ормузьку протоку фактично заблоковано – Bloomberg

Ціни на нафту впали у пʼятницю, але протягом вихідних знову пішли у гору.

Комерційні перевезення через Ормузьку протоку практично зупинилися після короткочасного відновлення проходу на вихідних. Потік фактично завмер після того, як США вперше захопили іранське судно.

Про це пише Bloomberg.

Транзитні перевезення через водний шлях скоротилися до мінімуму зі сім тижнів війни. У п'ятницю здавалось, що параліч закінчився, коли Іран та США оголосили про відновлення проходу.

Ціни на нафту тоді впали, але ситуація швидко погіршилася: протягом вихідних ВМС США захопили іранське вантажне судно, коли воно прямувало до Ормуза. Це підвищило ставки для судновласників, які працюють у регіоні, та розширило зону, яка вважається ризикованою для транзиту. Ціна на нафту різко зросла, вказують в агентстві.

17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі оголосив про відкриття протоки, однак наступного дня Іран знову її заблокував – у відповідь на дії американського флоту. Того ж дня іранська сторона обстріляла щонайменше два торговельні судна, які намагалися пройти протокою.