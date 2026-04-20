20 квітня 2026, 14:57
Судноплавство через Ормузьку протоку фактично заблоковано – Bloomberg
Ціни на нафту впали у пʼятницю, але протягом вихідних знову пішли у гору.

Комерційні перевезення через Ормузьку протоку практично зупинилися після короткочасного відновлення проходу на вихідних. Потік фактично завмер після того, як США вперше захопили іранське судно.

Про це пише Bloomberg.

Транзитні перевезення через водний шлях скоротилися до мінімуму зі сім тижнів війни. У п'ятницю здавалось, що параліч закінчився, коли Іран та США оголосили про відновлення проходу.

Ціни на нафту тоді впали, але ситуація швидко погіршилася: протягом вихідних ВМС США захопили іранське вантажне судно, коли воно прямувало до Ормуза. Це підвищило ставки для судновласників, які працюють у регіоні, та розширило зону, яка вважається ризикованою для транзиту. Ціна на нафту різко зросла, вказують в агентстві.

17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі оголосив про відкриття протоки, однак наступного дня Іран знову її заблокував – у відповідь на дії американського флоту. Того ж дня іранська сторона обстріляла щонайменше два торговельні судна, які намагалися пройти протокою.

СШАІрансудноОрмузька протока

Останні матеріали

Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Політика
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Політика
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Cуспільство
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Більше публікацій

