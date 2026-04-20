Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США захопили іранське судно в Оманській затоці під час спроби прориву блокади

20 квітня 2026, 08:49
США захопили іранське судно в Оманській затоці під час спроби прориву блокади
Це перший випадок висадки американського десанту на судно з початку морської блокади 13 квітня.

Американські військові перехопили вантажне судно Touska під іранським прапором в Оманській затоці, яке намагалося прорвати морську блокаду.

Про це президент США Дональд Трамп написав у TruthSocial.

За даними Центрального командування США, судно протягом шести годин ігнорувало попередження військових. Після цього по його машинному відділенню відкрили вогонь із корабельної гармати MK 45, а на борт висадились морські піхотинці. Як зазначає Washington Post, це перший випадок висадки американського десанту на судно з початку морської блокади 13 квітня.

Що відомо про судно

За даними WP, Touska належить іранській компанії, яку США звинувачують у постачанні матеріалів для балістичної програми Тегерану. На момент перехоплення судно поверталося з китайського порту Гаолань, де зокрема відвантажують хімікати, включно з перхлоратом натрію — речовиною, необхідною для виробництва твердого ракетного пального. Втім, точний вміст вантажу поки не встановлено.

Від початку блокади сили США змусили 25 комерційних суден змінити курс або повернутися до іранських портів.

Оманська затока сполучає Аравійське море з Перською затокою через Ормузьку протоку – вузький морський коридор між Іраном та Оманом, через який проходить близько п'ятої частини світового експорту нафти.

Іран закрив протоку після ударів США та Ізраїлю по країні наприкінці лютого. Ринки відреагували миттєво: нафта, газ і дорогоцінні метали суттєво подорожчали.

11 квітня в протоку вперше від початку війни зайшли американські есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy із завданням розмінувати акваторію та прокласти новий маршрут для суден. Вже 13 квітня США розпочали повноцінну морську блокаду іранських портів.

17 квітня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі оголосив про відкриття протоки, однак наступного дня Іран знову її заблокував – у відповідь на дії американського флоту. Того ж дня іранська сторона обстріляла щонайменше два торговельні судна, які намагалися пройти протокою.

СШАІранОрмузька протока

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється